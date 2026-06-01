Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Policija je reagovala na dojavu o napadu na stanici u Ouklandunešto posle podneva. Prema navodima vlasti, osumnjičeni, čiji identitet još nije saopšten, uhapšen je na licu mesta.

Hitne službe pokušale su da pomognu teško povređenoj ženi, ali je ona preminula od zadobijenih rana. Njen identitet za sada nije objavljen.

Putnici svedočili napadu

Policija gradskog prevoza saopštila je da je više putnika prisustvovalo napadu.

- Čini se da je reč o besmislenom činu nasilja. Naše misli su uz porodicu žrtve i sve koji su bili svedoci ovog užasnog događaja - navodi se u saopštenju.

Vlasti su dodale da razumeju zabrinutost putnika i zaposlenih zbog ovakvih incidenata i poručile da je istraga u toku.

Građani traže veću bezbednost

Putnici koji koriste ovu stanicu kažu da je bezbednosna situacija u gradskom prevozu sve lošija.

- Ludilo je. Potrebno je mnogo više obezbeđenja - rekao je jedan od redovnih putnika lokalnim medijima.

Drugi građani smatraju da bi pristup stanicama trebalo bolje kontrolisati kako bi se smanjio broj incidenata.

Novi napad posle sličnog incidenta

Ovaj slučaj dogodio se za manje od nedelju dana nakon što je još jedan putnik izboden nožem na stanici u Džordžiji, takođe tokom dana.

Napad je podsetio javnost na ubistvo 23-godišnje Ukrajinke Irine Zaruckeu vozu u Šarloti 2024. godine. Tada je, prema snimcima nadzornih kamera, napadač prišao žrtvi s leđa i nasumično je napao nožem.

Osumnjičeni za taj zločin, Dekarlos Braun, koji boluje od šizofrenije, ranije ovog meseca proglašen je nesposobnim za suđenje na saveznom nivou, zbog čega je postupak privremeno obustavljen.