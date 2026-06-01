Rusija optužila Ukrajinu da je gađala nuklearku u Zaporožju, stigao im odgovor Kijeva (FOTO)
Ukrajinaje ponovo napala ruske energetske objekte, javile su ruske vlasti i mediji, dok je Kijev negirao tvrdnje Kremlja da je ukrajinski dron pogodio nuklearnu elektranu u Zaporožju.
Ostaci ukrajinskog drona su zapalili skladište goriva u ruskoj Rostovskoj oblasti, objavio je danas na Telegramu guverner Jurij Sljusar. Dronovi su takođe oštetili civilnu infrastrukturu u Saratovskoj oblasti na jugozapadu Rusije, prema rečima guvernera Romana Busargina.
Nezavisni ruski medij Astra javio je da je u gradu Saratovu zapaljena rafinerija nafte.
Kijev je, u međuvremenu, negirao tvrdnje Rusije da je ukrajinski dron pogodio nuklearnu elektranu u Zaporožju, najveću u Ukrajini, koju je Rusija okupirala početkom rata 2022. godine.
Ruska državna kompanija za nuklearnu energiju Rosatom, saopštila je juče da je ukrajinski dron eksplodirao nakon što je napravio rupu u zidu turbinske hale. Ukrajinska vojska je negirala, kako tvrdi, propagandni trik Rusije i navela da nije napala niti gađala elektranu.
Vojska je u saopštenju navela da se pridržava međunarodnog humanitarnog prava i da je svesna "posledica bilo kakvih akcija usmerenih na nuklearna postrojenja".
Šef Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grosinaveo je na Iksu "ozbiljnu zabrinutost" povodom incidenta u Zaporožju.
Ukrajinska državna agencija za nadzor nuklearne energije saopštila je da štetu, o kojoj govore Rusi, moraju da potvrde stručnjaci IAEA prisutni u elektrani u Zaporožju, kao deo dugoročne posmatračke misije.
Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo je saopštilo da je tokom noći oborilo 212 od 299 dronova koje je Rusija lansirala.
Ruski dronovi su pogodili grad Dnjepar i rafineriju nafte u ukrajinskoj oblasti Rivne i izazvali požare, ali nema povređenih, saopštile su vlasti.
(Kurir.rs/Beta/Foto: Ilustracija/Preneo: V.M.)