Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Ukrajinaje ponovo napala ruske energetske objekte, javile su ruske vlasti i mediji, dok je Kijev negirao tvrdnje Kremlja da je ukrajinski dron pogodio nuklearnu elektranu u Zaporožju.

Ostaci ukrajinskog drona su zapalili skladište goriva u ruskoj Rostovskoj oblasti, objavio je danas na Telegramu guverner Jurij Sljusar. Dronovi su takođe oštetili civilnu infrastrukturu u Saratovskoj oblasti na jugozapadu Rusije, prema rečima guvernera Romana Busargina.

1/5 Vidi galeriju nuklearka Zaporožje Foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia, EPA / Sergei Supinsky, Smoliyenko Dmytro/Ukrinform/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nezavisni ruski medij Astra javio je da je u gradu Saratovu zapaljena rafinerija nafte.

Kijev je, u međuvremenu, negirao tvrdnje Rusije da je ukrajinski dron pogodio nuklearnu elektranu u Zaporožju, najveću u Ukrajini, koju je Rusija okupirala početkom rata 2022. godine.

Ruska državna kompanija za nuklearnu energiju Rosatom, saopštila je juče da je ukrajinski dron eksplodirao nakon što je napravio rupu u zidu turbinske hale. Ukrajinska vojska je negirala, kako tvrdi, propagandni trik Rusije i navela da nije napala niti gađala elektranu.

1/8 Vidi galeriju Tim stručnjaka IAEA video eksplozije i dim nakon napada blizu nuklearne elekrane Zaporožje na jugu Ukrajine Foto: HOGP/Ukrainian Presidential Press Off, screenshot X/LW_WorldNews

Vojska je u saopštenju navela da se pridržava međunarodnog humanitarnog prava i da je svesna "posledica bilo kakvih akcija usmerenih na nuklearna postrojenja".

Šef Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grosinaveo je na Iksu "ozbiljnu zabrinutost" povodom incidenta u Zaporožju.

1/8 Vidi galeriju Rafael Grosi, generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Foto: MAX SLOVENCIK/EPA

Ukrajinska državna agencija za nadzor nuklearne energije saopštila je da štetu, o kojoj govore Rusi, moraju da potvrde stručnjaci IAEA prisutni u elektrani u Zaporožju, kao deo dugoročne posmatračke misije.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo je saopštilo da je tokom noći oborilo 212 od 299 dronova koje je Rusija lansirala.