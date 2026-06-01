Robert Abela je novinarima rekao da je "ovo pobeda svih ljudi na osnovu programa koji smo predstavili svim ljudima", kao i da je njegova stranka na jučerašnjim izborima "osvojila snažan mandat", prenosi agencija Rojters.

- Očuvajmo duh nacionalnog jedinstva i pokrenimo zemlju napred zajedno - dodao je on.

Robert Abela Foto: Petros Karadjias/AP

Novinari koji su pratili prebrojavanje glasova rekli su da su laburisti osvojili udobnu parlamentarnu većinu.

Generalni sekretar opozicione Nacionalističke partije Čarls Bonelo priznao je poraz i naveo da je njegova stranka ipak uspela da smanji većinu laburista u parlamentu. 

Ubedljiva pobeda laburista i Roberta Abele na Malti Foto: Alberto PIZZOLI / AFP / Profimedia

Glasanje je održano sa izlaznošću od 87,4 odsto, nešto većom nego na poslednjim opštim izborima 2022. godine.

Laburisti su vodili kampanju zasnovanu na jakoj ekonomiji, iskustvu i kredibilitetu u vladi, dok je Nacionalistička stranka tvrdila da se kvalitet života ljudi pogoršao uprkos rastućoj ekonomiji.

Abela će zakletvu položiti danas ujutru.

