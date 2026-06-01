UBEDLJIVA POBEDA LABURISTA NA MALTI! Potukli nacionaliste i četvrti put osvojili najviše glasova! Robert Abela ostaje premijer ostrvske mediteranske države!
Robert Abela je novinarima rekao da je "ovo pobeda svih ljudi na osnovu programa koji smo predstavili svim ljudima", kao i da je njegova stranka na jučerašnjim izborima "osvojila snažan mandat", prenosi agencija Rojters.
- Očuvajmo duh nacionalnog jedinstva i pokrenimo zemlju napred zajedno - dodao je on.
Novinari koji su pratili prebrojavanje glasova rekli su da su laburisti osvojili udobnu parlamentarnu većinu.
Generalni sekretar opozicione Nacionalističke partije Čarls Bonelo priznao je poraz i naveo da je njegova stranka ipak uspela da smanji većinu laburista u parlamentu.
Glasanje je održano sa izlaznošću od 87,4 odsto, nešto većom nego na poslednjim opštim izborima 2022. godine.
Laburisti su vodili kampanju zasnovanu na jakoj ekonomiji, iskustvu i kredibilitetu u vladi, dok je Nacionalistička stranka tvrdila da se kvalitet života ljudi pogoršao uprkos rastućoj ekonomiji.
Abela će zakletvu položiti danas ujutru.
