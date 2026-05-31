Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je Iranpristao da ne razvija nuklearno oružje, što je ključna tačka spora u pregovorima između Vašingtona i Teherana o okončanju rata.

U intervjuu sa Larom Tramp, suprugom Trampovog sina Erika, snimljenom ranije ove nedelje u Beloj kući i emitovanom sinoć na Foks njuzu, on tvrdi da je dobio ove garancije od Teherana.

On je naveo da se te garancije odnose i na proizvodnju i na kupovinu nuklearnog oružja.

Prema rečim Trampa, polako ali sigurno, SAD će dobiti šta žele. Ako ne dobijemo ono što želimo, "završićemo to na drugačiji način" u Iranu, dodao je američki predsednik.

Američka vojska pogodila teretni brod

Američka vojska saopštila je da su njene snage projektilom pogodile mašinsko odeljenje trgovačkog broda koji je pokušavao da probije blokadu iranskih luka.

Prema navodima američke Centralne komande, teretni brod Lian Star, koji plovi pod zastavom Gambije, tokom noći je ignorisao više od 20 upozorenja dok se približavao jednoj iranskoj luci, prenosi Euronews.

Incident se dogodio u trenutku nastavka neprijateljstava ove nedelje, uprkos krhkom primirju koje je na snazi od 7. aprila, dok se istovremeno čeka ishod pregovora o okončanju rata koji su SAD i Izrael pokrenuli protiv Irana 28. februara zbog njegovog spornog nuklearnog programa.

Iako je pogođeni brod ostao da pluta u Omanskom zalivu, američke snage nisu se ukrcale na njega. Ovom akcijom američka vojska je do sada zaustavila šest brodova koji su pokušali da probiju blokadu, dok je samo jednom plovilu dozvoljeno da nastavi put.

Još 116 brodova preusmereno je na druge rute.

1/8 Vidi galeriju Satelitski snimci Ormuskog moreuza iz više uglova Foto: Google Earth Printscreen

Neizvesnost oko sporazuma sa Iranom

Američka blokada uvedena je 17. aprila kao odgovor na iransko zatvaranje Ormuskog moreuza nakon početka rata. Vašington ovom merom nastoji da ograniči iranske isporuke i dodatno oteža pristup finansijskim sredstvima, stvarajući nove probleme za već oslabljenu iransku ekonomiju.

Američki predsednik Donald Tramp sastao se u petak sa svojim savetnicima, ali još nije doneo odluku o tome da li će prihvatiti sporazum o produženju primirja i ponovnom otvaranju moreuza, čiji su okvir dve strane već usaglasile.

Prema američkim zvaničnicima, sporazum predviđa produženje postojećeg primirja za 60 dana, ponovno otvaranje Ormuskog moreuza i ograničavanje iranskog nuklearnog programa, pri čemu bi Teheran predao veliki deo svojih zaliha uranijuma. Iran je, međutim, saopštio da nikakav konačan dogovor još nije postignut.

1/8 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Ales Utouka / Alamy / Profimedia, HENGHAMEH FAHIMI / AFP / Profimedia

Situacija u Ormuskom moreuzu

U međuvremenu, komercijalni saobraćaj kroz moreuz se nastavio, ali u znatno manjem obimu nego pre rata, uprkos iranskim tvrdnjama da svi prolazi moraju biti odobreni od strane Teherana.

- Svako kršenje ovih propisa ozbiljno će ugroziti bezbednost prolaska - saopštila je iranska združena vojna komanda u izjavi koju je prenela državna televizija, upozorivši da će "svaki ratni brod koji pokuša da ometa plovidbu biti meta".

Teheran je čak počeo da naplaćuje tranzitne takse u iznosu do dva miliona dolara, što stručnjaci ocenjuju kao kršenje principa slobodne plovidbe u međunarodnoj pomorskoj trgovini.

1/11 Vidi galeriju iranska vojska Foto: Shutterstock, EPA / Iranian Army

Posledice po svetsku ekonomiju

Zamenik premijera Katara, Saud bin Abdulrahman bin Hasan bin Ali al Tani, izjavio je da se njegova zemlja protivi naplati tranzitnih taksi.

- Ako bi se taj novac privremeno koristio za deminiranje ili neku drugu svrhu, o tome bi moglo da se pregovara. To bi moglo da pomogne da se saobraćaj kroz Ormuski moreuz vrati u normalu - rekao je on.

Događaji u Ormuskom moreuzu, ključnom pomorskom prolazu između Irana i Omana kojim prolazi oko 20 odsto svetskog pomorskog transporta, uzdrmali su globalnu ekonomiju.