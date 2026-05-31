Pod Alpima se trenutno gradi jedna od najvećih železničkih infrastrukturnih veza u istoriji Evrope, a reč je o novoj brzoj pruzi između francuskog Liona i italijanskog Torina, čiji će ključni deo biti megatunel Mon Cenis dug čak 57,5 kilometara.

Kada bude potpuno dovršen, ovaj objekat će postati jedan od najdužih železničkih tunela na svetu i doneće revolucionarne promene u putničkom i teretnom saobraćaju. Vrednost celokupnog projekta Lion Torino procenjuje se na oko 11,1 milijardu evra, pri čemu polovinu sredstava obezbeđuje Evropska unija, prenosi Forbs Slovenija. Nova veza predstavlja ključni deo transevropskog saobraćajnog koridora TEN-T, a glavni tunel će se protezati između mesta Sen Žan de Morijen u Francuskoj i Suse u Italiji, prolazeći na pojedinim deonicama više od kilometra ispod surovih alpskih vrhova.

Izgradnju vodi francusko italijanska kompanija TELT, a u projektu učestvuju neki od najvećih evropskih građevinara kao što su Vebild, Vinsi, Implenia, NGE i Herenkneht.

Iskopano do sada 48 kilometara tunela

Prema poslednjim zvaničnim podacima, do sada je iskopano oko 48 od ukupno 164 kilometra tunela i pomoćnih podzemnih prolaza koji čine ovaj prekogranični projekat, svi glavni tenderi su već dodeljeni, a radovi se istovremeno odvijaju na više lokacija sa obe strane granice.

Jedan od glavnih ciljeva je drastično skraćenje vremena putovanja, pa će voz između Pariza i Milana putovati svega oko 4 i po sata, za razliku od današnjih 6 i po do 7 i po sati, čime će železnica postati ozbiljna konkurencija avio saobraćaju. Još važniji uticaj očekuje se u teretnom transportu jer će nova pruga skloniti sa drumova više od milion teških kamiona godišnje, što će dramatično smanjiti gužve, buku i emisiju štetnih gasova u osetljivom alpskom okruženju.