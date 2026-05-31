Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp vratio je na doradu predloženi sporazum sa Iranom nakon sastanka sa svojim savetnicima u petak, čime su se pregovori produžili za još jednu sedmicu.

Iako tačni detalji promena koje je Tramp zahtevao nisu odmah saopšteni, zvaničnici navode da predsednik SAD insistira na znatno oštrijoj retorici i strožim uslovima kada je reč o nuklearnim obavezama Teherana, kao i o obećanju Irana da će ponovo otvoriti Ormuski moreuz.

Tramp je takođe izrazio zabrinutost povodom finansijskog olakšanja koje bi Iran mogao dobiti u okviru ovog dogovora, želeći da izbegne poređenja sa paletama gotovog novca koje su isporučene tokom ere administracije Baraka Obame, čiji je nuklearni sporazum žestoko kritikovao kao slab.

1/5 Vidi galeriju Premijer Izraela Benjamin Netanjahu i predsednik SAD Donald Tramp Foto: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire / SplashNews.com / Splash / Profimedia, ALEX WONG / Getty images / Profimedia

Ova najnovija serija predloženih izmena usledila je nedelju dana nakon što je Tramp proglasio da je sporazum u velikoj meri finalizovan i signalizirao da je kraj rata blizu.

Kako je sve teklo?

Od tog trenutka, američki zvaničnici su najavljivali napredak u postizanju dogovora koji bi prekinuo neprijateljstva, otvorio ključni plovni put i započeo detaljnije razgovore o iranskom nuklearnom programu. Ipak, iako je predsednik najavio da će doneti konačnu odluku tokom sastanka u petak i čak izneo neke od uslova sporazuma na društvenim mrežama, dvočasovni sastanak završen je bez konačne odluke.