Slušaj vest

Video snimci iz južnog Libana prikazuju veliku štetu u gradu Tir nakon više izraelskih vazdušnih udara izvedenih tokom poslednjih dana.

Prema snimku koji je danas objavila Al Džazira, pogođeno je više gusto naseljenih četvrti, uključujući i jednu stambenu zgradu koja je gađana sa više projektila.

Napadi su usledili nakon naredbi za evakuaciju koje je izraelska vojska izdala za delove grada i okolnih područja, zbog čega je veliki broj stanovnika prethodno napustio pogođene četvrti.

Snimci objavljeni danas prikazuju urušene objekte, oštećene fasade i velike količine ruševina u više delova grada.

Prema izveštajima objavljenim ove sedmice, izraelske snage su proširile zonu evakuacije i izvele stotine udara širom južnog Libana uprkos prekidu vatre postignutom u aprilu.

Rojters navodi da su mnoge zajednice južno od reke Litani gotovo potpuno ispražnjene, dok su se raseljeni stanovnici uglavnom sklonili u gradove poput Tira i Sidona. Izraelska vojska tvrdi da gađa ciljeve povezane sa Hezbolahom, dok libanska strana i lokalni zvaničnici navode da su pogođena civilna područja i stambene zgrade.

(Kurir.rs/Al Džazira/P.V.)

Ne propustitePlaneta"BIBI" U STRAHU! Netanjahu strepi zbog mogućeg dogovora Trampa s Iranom, to mu ozbiljno remeti planove u budućnosti, a ne želi sukob s PRVIM čovekom Amerike!
Donald Tramp Benjamin Netanjahu
PlanetaOVO JE NAJDUBLJI UPAD NA TERITORIJU LIBANA OD 2000. GODINE! Izraelska vojska OSVOJILA zamak KRSTAŠA posle žestokih borbi sa Hezbolahom, pa podigla zastavu!
liban.png
PlanetaNAREDNICA IZRAELSKE VOJSKE UBIJENA U NAPADU HEZBOLAHA: Vojnici krenuli da joj pomognu, pa se i na njih OBRUŠILI DRONOVI! Sve ubitačniji napadi libanske grupe
Rotem Yanai
PlanetaSMOTRIČ IZNEO JEZIV PREDLOG ZA BEJRUT! Za svaki Hezbolahov napad dronom, dignuti u vazduh 10 zgrada!
sasa-epa-ronen-zvulunpool.jpg