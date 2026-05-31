IZRAELSKI UDARI RAZORILI GRAD TIR! Pogođene gusto naseljene četvrti (VIDEO)
Video snimci iz južnog Libana prikazuju veliku štetu u gradu Tir nakon više izraelskih vazdušnih udara izvedenih tokom poslednjih dana.
Prema snimku koji je danas objavila Al Džazira, pogođeno je više gusto naseljenih četvrti, uključujući i jednu stambenu zgradu koja je gađana sa više projektila.
Napadi su usledili nakon naredbi za evakuaciju koje je izraelska vojska izdala za delove grada i okolnih područja, zbog čega je veliki broj stanovnika prethodno napustio pogođene četvrti.
Snimci objavljeni danas prikazuju urušene objekte, oštećene fasade i velike količine ruševina u više delova grada.
Prema izveštajima objavljenim ove sedmice, izraelske snage su proširile zonu evakuacije i izvele stotine udara širom južnog Libana uprkos prekidu vatre postignutom u aprilu.
Rojters navodi da su mnoge zajednice južno od reke Litani gotovo potpuno ispražnjene, dok su se raseljeni stanovnici uglavnom sklonili u gradove poput Tira i Sidona. Izraelska vojska tvrdi da gađa ciljeve povezane sa Hezbolahom, dok libanska strana i lokalni zvaničnici navode da su pogođena civilna područja i stambene zgrade.
