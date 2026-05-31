Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Video snimci iz južnog Libana prikazuju veliku štetu u gradu Tir nakon više izraelskih vazdušnih udara izvedenih tokom poslednjih dana.

Prema snimku koji je danas objavila Al Džazira, pogođeno je više gusto naseljenih četvrti, uključujući i jednu stambenu zgradu koja je gađana sa više projektila.

Napadi su usledili nakon naredbi za evakuaciju koje je izraelska vojska izdala za delove grada i okolnih područja, zbog čega je veliki broj stanovnika prethodno napustio pogođene četvrti.

Snimci objavljeni danas prikazuju urušene objekte, oštećene fasade i velike količine ruševina u više delova grada.

Prema izveštajima objavljenim ove sedmice, izraelske snage su proširile zonu evakuacije i izvele stotine udara širom južnog Libana uprkos prekidu vatre postignutom u aprilu.