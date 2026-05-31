Beloruski lider Aleksandar Lukašenko odgovorio je na upozorenje komandanta Snaga bespilotnih sistema Ukrajine Roberta Brovdija, koji je nedavno izjavio da su ukrajinske snage identifikovale 500 potencijalnih meta u Belorusiji u slučaju neprijateljskih akcija pokrenutih sa beloruske teritorije.

Prema izjavama koje je u nedelju 31. maja objavio Telegram kanal Pul Pervogo, koji prati aktivnosti beloruskog predsednika, Lukašenko je odbacio ovo upozorenje i naglasio da Belorusija ima spremnu sopstvenu metu kao odgovor.

On je odgovarajući na pitanje jednog ruskog novinara poručio da Ukrajina slobodno može da ima 500 meta jer i Minsk ima isto toliko ciljeva za njih, ali je posebno izdvojio jednu veoma ozbiljnu metu sa preciznim koordinatama koja se nalazi nedaleko od Belorusije.

Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko prati vežbe nuklearnog arsenala Rusije i Belorusije

Ove izjave usledile su nakon što je Brovdi upozorio Belorusiju na moguće provokacije i naveo da ukrajinske snage već imaju spremnih prvih 500 meta na beloruskoj teritoriji, što je usledilo posle ponovljenih optužbi iz Minska o navodnim aktivnostima ukrajinskih dronova u blizini granice.

Lukašenko je takođe odbacio ukrajinske procene o potencijalnoj pretnji iz njegove zemlje, tvrdeći da ukrajinsko vojno osoblje ne želi sukob sa Belorusijom jer bi to stvorilo dodatni front dužine od oko 1000 kilometara, a izjavu o 500 meta je greškom pripisao ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom iako je upozorenje stiglo od Brovdija.