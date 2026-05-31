Dvadesetpetogodišnji mladić preminuo je od povreda zadobijenih nakon sudara na vodenom toboganu u akvaparku Miramar Aquapark u Weinheim u Nemačkoj, saopštila je lokalna policija.

Kako prenosi nemački medij Der Spiegel, policija istražuje okolnosti nesreće koja se dogodila dan ranije. Prema informacijama koje je iznela porodica nastradalog, mladić je nakon sudara sa više osoba na vodenom toboganu „Tvister“ izgubio svest i udahnuo vodu, što je dovelo do ozbiljnog nedostatka kiseonika u mozgu.

Nakon incidenta hospitalizovan je na odeljenju intenzivne nege Heidelberg University Hospital, gde je bio u komi. Pošto je kod njega utvrđena moždana smrt, lekari su obustavili mere za održavanje života.

Tačan uzrok nesreće još nije utvrđen. Predstavnik kompanije koja upravlja akvaparkom naveo je da se pretpostavlja kako su prekršena bezbednosna pravila korišćenja tobogana.

Prema važećim pravilima, korisnici smeju da se spuštaju jedan po jedan, uz propisano rastojanje između osoba. Istraga će utvrditi da li su mladić i njegovi pratioci postupali suprotno tim pravilima, što se za sada smatra mogućim uzrokom nesreće.