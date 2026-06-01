Nakon četiri godine odsustva zbog rata u Ukrajini, članovi nemačke poslovne zajednice i krajnje desničarski političari prisustvovaće predstojećem ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, piše danas nemačka agencija DPA.

Domaćin ekonomskog foruma, koji se održava od 3. do 6. juna, biće ruski predsednik Vladimir Putin, kao i prethodnih godina, a biće održava rasprava na temu kulture kao graditelja mostova u vremenima krize.

"Želimo, kao i druge velike zapadne zemlje, da održimo ekonomski most prema Rusiji i da zaštitimo više od 100 milijardi evra nemačke imovine u Rusiji", rekao je za DPA predsednik Nemačko-ruske privredne komore ​​Matijas Šep.

Uprkos zapadnim sankcijama protiv više hiljada ruskih kompanija, organizacija i pojedinaca, predstavnici Sjedinjenih Američkih Država i Francuske su se prošle godine vratili na događaj u Sankt Peterburgu, učestvujući u poslovnom dijalogu.

"Zapad ne bi trebalo da ostavi Rusiju, njeno veliko tržište i njene sirovine Aziji na duži rok", rekao je Šep i dodao da su samo kineski državljani osnovali 1.400 novih kompanija u Rusiji u prvom kvartalu ove godine.

Prema programu Sanktpeterburškog međunarodnog ekonomskog foruma, među nemačkim učesnicima u poslovnom dijalogu biće proizvođač mlečnih proizvoda koji posluje u Rusiji sa grupom EkoNiva Štefan Dir i dugogodišnji generalni direktor Globus holdinga Tomas Bruh.

Lanac "Globus" jedan je od 1.600 nemačkih kompanija koje su i dalje aktivne u Rusiji, sa procenjenim prometom od oko 20 milijardi evra prošle godine.

Obim trgovine između Nemačke i Rusije prošle godine je zbog sankcija pao ispod 10 milijardi evra. Do napada na Ukrajinu 2022. godine Nemačka je bila najveći evropski trgovinski partner Rusije, sa obimom od 59,7 milijardi evra u 2021, a 80 milijardi evra na vrhuncu 2012. godine.

Prema novoj anketi, skoro svih 750 članova Nemačko-ruske privredne komore planiraju da ostanu u Rusiji zbog značaja njenog tržišta, a tri četvrtine ispitanika reklo je da su zadovoljni razvojem svog poslovanja u Rusiji, uprkos velikim gubicima zbog sankcija.