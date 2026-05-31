Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija, počev od decembra 2025. godine, počela da gubi inicijativu na bojnom polju, zbog čega se otvorio jasan politički i diplomatski prostor za pokretanje pregovora pre početka sledeće zime.

Zelenski je naglasio da je još u januaru 2026. godine preneo američkim partnerima procenu da je nastupio ključni trenutak za dijalog jer ruske snage gube sve više ljudi i vojnika, a trenutno na mesečnom nivou više ne mogu da zauzmu više teritorije nego što ukrajinska vojska uspeva da oslobodi.

Prema njegovim rečima sa Telegram naloga, uspeh ovog procesa direktno će zavisiti od unutrašnjeg pritiska ruskog društva na Vladimira Putina, kao i od kontinuiteta sankcija i pritisaka koje SAD i Evropa sprovode prema zvaničnoj Moskvi.

E3 format kao rešenje za pregovore sa Rusijom

Govoreći o tome ko bi trebalo da predstavlja Evropu za pregovaračkim stolom, ukrajinski lider je istakao takozvani format E3, koji čine Velika Britanija, Francuska i Nemačka.

1/7 Vidi galeriju Emanuel Makron bio je domaćin samita o Ukrajini Foto: LUDOVIC MARIN / POOL/AFP POOL

Iako nije siguran da li je to idealno rešenje, Zelenski veruje da upravo ove tri ključne države mogu biti pregovarači u ime celog kontinenta, uz obavezno prisustvo predstavnika svih ostalih evropskih zemalja.

On je takođe, u izjavi za emisiju Face The Nation na mreži CBS, podsetio da je Turska oduvek želela ulogu posrednika i da je već zabeležila određeni uspeh prilikom posredovanja u vraćanju ukrajinskih ratnih zarobljenika.