Češki premijer Andrej Babiš izjavio je da njegova zemlja verovatno neće ispuniti cilj NATO o izdvajanju 2 odsto bruto domaćeg proizvoda za odbranu, uprkos zvaničnim obavezama koje proizlaze iz članstva u ovoj alijansi.

Ova izjava usledila je nakon što se češka vlada suočila sa oštrim kritikama zbog državnog budžeta, koji za odbranu predviđa iznos manji od zacrtanog vojnog standarda.

Zbog ovakvog planiranja javnih finansija, češku vladu su javno kritikovali američki ambasador u Pragu, kao i češki predsednik Petr Pavel, prenosi Fajnenšel Tajms.

Pitanje izdvajanja za vojsku ponovo je došlo u žižu javnosti jer su članice Severoatlantskog saveza već dugo pod snažnim pritiskom Vašingtona da konačno ispune dogovorene finansijske ciljeve.

Andrej Babiš, češki milijarder i bivši premijer, u predizbornoj TV debati sa predsednikom vlade Petrom Fijalom

U istom razgovoru, Babiš je istakao kako veruje da bi njegova otvorena podrška američkom predsedniku Donaldu Trampu mogla biti veoma korisna za Češku, opisujući sebe kao "trampistu".