"MOJA DIVNA SESTRA JE UZELA JEDNU CRTU KOKAINA, DOŽIVELA JE SRČANI UDAR, NEMA JE VIŠE" Stravična priča o devojci koja je studirala kriminologiju
Tragičan događaj odigrao se u leto 2018. godine u Velikoj Britaniji, kada je dvadesetčetvorogodišnja studentkinja Lusi doživela srčani udar i pala u komu nakon što je uzela "samo" jednu liniju kokaina, a nekoliko nedelja kasnije preminula u bolničkom krevetu.
Njena sestra Stejsi Džordan odlučila je da javno progovori o ovoj porodičnoj tragediji kako njena preminula sestra ne bi postala samo još jedna puka brojka u crnoj statistici, naglašavajući da Lusi nije bila narkomanka, već obična, srećna mlada žena koja je studirala kriminologiju na Univerzitetu u Bristolu i planirala svetlu budućnost.
Prema rečima njene sestre, Lusi je prvi put došla u dodir sa drogom zbog lošeg društva i porodičnih problema sa zavisnošću, ali je uspela da se očisti, vrati na studije i čak volontira u jednom projektu pomažući bivšim zavisnicima da se izleče, pre nego što je u trenutku slabosti ponovo posrnula i doživela fatalni srčani zastoj.
Nagli skok konzumacije i smrtnih slučajeva u Velikoj Britaniji
Ova potresna priča dolazi u trenutku kada zvanični vladini podaci pokazuju dramatičan skok konzumacije kokaina u Engleskoj za čak 25 odsto u poslednjih pet godina, dok je istraga lista Independent otkrila da zbog veće dostupnosti i ogromne čistoće ove droge broj smrtnih slučajeva neprekidno raste već 13 godina zaredom, dostigavši crni rekord od 1279 preminulih u 2024. godini.
Stejsi Džordan danas preko društvenih mreža i grupe "Živi za Lusi" pokušava da podigne svest kod mladih ljudi i upozorava da popularna kultura, televizija i filmovi previše glamurišu i normalizuju upotrebu ove droge, dok društvo potpuno zaboravlja na stravične posledice koje ona ostavlja.
Ona apeluje na državne lidere da uvedu znatno bolju edukaciju za omladinu, ističući da ljudi danas detaljnije istražuju nuspojave botoksa nego što su svesni smrtonosnih rizika koje sa sobom nosi uzimanje narkotika na običnim izlascima i festivalima.
