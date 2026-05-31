Tragičan događaj odigrao se u leto 2018. godine u Velikoj Britaniji, kada je dvadesetčetvorogodišnja studentkinja Lusi doživela srčani udar i pala u komu nakon što je uzela "samo" jednu liniju kokaina, a nekoliko nedelja kasnije preminula u bolničkom krevetu.

Njena sestra Stejsi Džordan odlučila je da javno progovori o ovoj porodičnoj tragediji kako njena preminula sestra ne bi postala samo još jedna puka brojka u crnoj statistici, naglašavajući da Lusi nije bila narkomanka, već obična, srećna mlada žena koja je studirala kriminologiju na Univerzitetu u Bristolu i planirala svetlu budućnost.

Prema rečima njene sestre, Lusi je prvi put došla u dodir sa drogom zbog lošeg društva i porodičnih problema sa zavisnošću, ali je uspela da se očisti, vrati na studije i čak volontira u jednom projektu pomažući bivšim zavisnicima da se izleče, pre nego što je u trenutku slabosti ponovo posrnula i doživela fatalni srčani zastoj.

Nagli skok konzumacije i smrtnih slučajeva u Velikoj Britaniji

Ova potresna priča dolazi u trenutku kada zvanični vladini podaci pokazuju dramatičan skok konzumacije kokaina u Engleskoj za čak 25 odsto u poslednjih pet godina, dok je istraga lista Independent otkrila da zbog veće dostupnosti i ogromne čistoće ove droge broj smrtnih slučajeva neprekidno raste već 13 godina zaredom, dostigavši crni rekord od 1279 preminulih u 2024. godini.

Stejsi Džordan danas preko društvenih mreža i grupe "Živi za Lusi" pokušava da podigne svest kod mladih ljudi i upozorava da popularna kultura, televizija i filmovi previše glamurišu i normalizuju upotrebu ove droge, dok društvo potpuno zaboravlja na stravične posledice koje ona ostavlja.