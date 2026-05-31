Stručnjaci IAEA stacionirani u elektrani danas su pregledalo spoljašnjost pogođene turbinske sale i šteta koju su primetili uključuje "ostatke izgorelih optičkih vlakana“, "oštećenje metalnog otvora za pristup" i "nekoliko krhotina“, prenosi DPA.

Rukovodstvo elektrane, koje je postavila Moskva, i šef ruske državne nuklearne korporacije Rosatom Aleksej Lihačov saopštili su u subotu da je dron udario u turbinske sale reaktorskog bloka šest.

Tim stručnjaka IAEA video eksplozije i dim nakon napada blizu nuklearne elekrane Zaporožje na jugu Ukrajine

Za incident su okrivili ukrajinsku vojsku, rekavši da je reč o dronu vođenim optičkim vlaknima. Ukrajinska vojska je odbacila optužbu, opisujući je kao pokušaj "nuklearne ucene“ Rusije.

Zaporožje, koje se nalazi na jugoistoku Ukrajine, najveća je nuklearna elektrana u Evropi, sa šest reaktora i kapacitetom od oko 6.000 megavata.

Ruska vojska je zauzela elektranu u februaru 2022. godine i tada je iz bezbednosnih razloga zatvoreno svih šest reaktora.

"Jučerašnji napad bio je ozbiljan incident, koji je ugrozio ključne principe nuklearne bezbednosti. Napadi na nuklearne lokacije su neprihvatljivi i moraju prestati, kako bi se sprečio veoma realan rizik od nuklearne nesreće, koja nikome ne bi koristila“, rekao je direktor IAEA Rafael Grosi.