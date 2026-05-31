Predsednik Rumunije Nikušor Dan pokazao je javnosti fragmente bespilotne letelice koja je pala na krov stambene višespratnice u gradu Galacu i saopštio da je zvanična eksperitaza potvrdila da je reč o ruskom dronu kamikazi tipa "Šahid", odnosno "Geranj-2".

Rumunski šef države je na svojim društvenim mrežama objavio da tehnički zaključak domaćih stručnjaka ne ostavlja prostor za bilo kakvu sumnju, s obzirom na to da je na pronađenim ostacima letelice uočljiv natpis na ćirilici, dok sve komponente elektronike, navigacionih sistema, kontrolera i motora u potpunosti odgovaraju aparatima "Geranj-2“ koji su ranije pronalaženi na teritoriji ove zemlje.

On je naglasio da je incident u kojem je pogođena stambena zgrada, uz ranjavanje ljudi i nanošenje materijalne štete, krajnje ozbiljan i da isključivu odgovornost za to snosi Ruska Federacija.

Bukurešt o incidentu hitno obaveštava NATO i Evropsku uniju

Nikušor Dan je poručio da su bezbednost građana i nedodirljivost nacionalne teritorije fundamentalne obaveze države koje će Rumunija braniti sa maksimalnom odlučnošću, zahtevajući od Rusije da njeni udari na Ukrajinu ne ugrožavaju susedne zemlje.

Ruski dron pogodio stambenu zgradu u gradu Galaci u Rumuniji