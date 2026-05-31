Slušaj vest

Iranski predsednik Masud Pezeškijan podneo je zvaničnu ostavku Kancelariji Vrhovnog vođe, preneo je opozicioni medij "Iran International", pozivajući se na dobro obaveštene izvore.

U pismu poslatom u nedelju, Pezeškijan je navodno naglasio da su predsednik i vlada efektivno isključeni iz svih glavnih i vitalnih procesa donošenja odluka u zemlji, te da je vakuum stvoren ovom situacijom omogućio tvrdolinijaškim frakcijama unutar Islamske revolucionarne garde (IRGC) da preuzmu potpunu kontrolu nad državnim poslovima.

On je dodao da pod takvim okolnostima nije u stanju da vodi vladu i ispunjava svoje zakonske obaveze, zbog čega je zatražio da se odmah povuče sa funkcije.

1/13 Vidi galeriju Predsednik Irana, Masud Pezeškijan Foto: AP Maxim Shemetov, AP Pamela Smith, EPA Alexander Nemenov Pool

Za sada nije poznato da li će Vrhovni vođa Modžtaba Hamnei prihvatiti ovu ostavku, ali sam sadržaj pisma ukazuje na dubok i neviđen razdor na najvišim nivoima vlasti, koji dolazi nakon višemesečnih tenzija tokom kojih je IRGC postepeno ograničavao predsednička ovlašćenja i blokirao diplomatske pregovore i reforme kabineta.

Tasnim ekspresno demantovao vest o ostavci predsednika

Sa druge strane, državna novinska agencija Tasnim, koja se nalazi pod direktnim okriljem Islamske revolucionarne garde, hitno je demantovala ove navode, tvrdeći da su izveštaji o ostavci potpuno netačni.

1/11 Vidi galeriju iranska vojska Foto: Shutterstock, EPA / Iranian Army

Pozivajući se na svoje zvanične izvore, ova agencija je saopštila da Pezeškijan nije podneo ostavku, da je tokom celog dana normalno obavljao svoje dužnosti u kabinetu, kao i da će nastaviti da vodi vladu prema ranije utvrđenom planu i programu.