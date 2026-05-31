"NE MOGU DA RADIM ZBOG GARDISTA, PODNOSIM OSTAVKU!" Opozicioni medij tvrdi da je predsednik Irana poslao pismo Hamneiju, Tasnim demantuje!
Iranski predsednik Masud Pezeškijan podneo je zvaničnu ostavku Kancelariji Vrhovnog vođe, preneo je opozicioni medij "Iran International", pozivajući se na dobro obaveštene izvore.
U pismu poslatom u nedelju, Pezeškijan je navodno naglasio da su predsednik i vlada efektivno isključeni iz svih glavnih i vitalnih procesa donošenja odluka u zemlji, te da je vakuum stvoren ovom situacijom omogućio tvrdolinijaškim frakcijama unutar Islamske revolucionarne garde (IRGC) da preuzmu potpunu kontrolu nad državnim poslovima.
On je dodao da pod takvim okolnostima nije u stanju da vodi vladu i ispunjava svoje zakonske obaveze, zbog čega je zatražio da se odmah povuče sa funkcije.
Za sada nije poznato da li će Vrhovni vođa Modžtaba Hamnei prihvatiti ovu ostavku, ali sam sadržaj pisma ukazuje na dubok i neviđen razdor na najvišim nivoima vlasti, koji dolazi nakon višemesečnih tenzija tokom kojih je IRGC postepeno ograničavao predsednička ovlašćenja i blokirao diplomatske pregovore i reforme kabineta.
Tasnim ekspresno demantovao vest o ostavci predsednika
Sa druge strane, državna novinska agencija Tasnim, koja se nalazi pod direktnim okriljem Islamske revolucionarne garde, hitno je demantovala ove navode, tvrdeći da su izveštaji o ostavci potpuno netačni.
Pozivajući se na svoje zvanične izvore, ova agencija je saopštila da Pezeškijan nije podneo ostavku, da je tokom celog dana normalno obavljao svoje dužnosti u kabinetu, kao i da će nastaviti da vodi vladu prema ranije utvrđenom planu i programu.
Dok opozicioni mediji govore o potpunom izvršnom i političkom zastoju u zemlji, državni mediji u Teheranu pokušavaju da smire situaciju, odbacujući tvrdnje o sukobu unutar iranskog državnog vrha kao dezinformacije.
(Kurir.rs/Iran International/P.V.)