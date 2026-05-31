Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je njegova zemlja dobila novi lanser IRIS-T od Nemačke, kojoj je zahvalio na "njenom kontinuiranom doprinosu zaštiti stanovništva".

U sporazumu potpisanom u Berlinu u aprilu, Nemačka se obavezala da će finansirati isporuku nekoliko stotina raketa za sistem protivvazdušne odbrane Patriot, kao i 36 lansera IRIS-T, kako bi se ojačala zaštita ukrajinskih gradova i kritične infrastrukture.

Volodimir Zelenski u vojnoj uniformi Foto: Ukrainian Presidential Press Off / Zuma Press / Profimedia, Shutterstock

"Hiljade i hiljade života su spašene zahvaljujući toj ogromnoj podršci. Ali nam su potrebne i rakete kako bi naši sistemi protivvazdušne odbrane imali dovoljne kapacitete da odbiju ruske napade", rekao je Zelenski na Telegramu.

On je dodao da je Rusija je napala Ukrajinu sa "2.300 jurišnih dronova, oko 1.560 vođenih vazdušnih bombi i 108 raketa" u protekloj nedelji.

"Protivraketna odbrana je jedan od ključnih prioriteta Ukrajine", dodao je Zelenski.