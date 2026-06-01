MALOLETNIČKA BANDA BRUTALNO PREBILA DEVOJKU (20) Stravičan napad u centru Atine, nakon jezivih batina je i pokrali
Dvadesetogodišnja devojka brutalno je napadnuta u centru Atine, kada ju je grupa maloletnika napala kako bi joj otela mobilni telefon. Grčka policija je kasnije identifikovala i uhapsila osumnjičene.
Incident se dogodio u nedelju u ranim jutarnjim satima u ulici Andrianou, u blizini stanice Tisio.
Prema navodima medija, četvoro maloletnika — dva mladića i dve devojke, starosti između 14 i 16 godina — napalo je devojku, udarajući je u glavu i stomak, nakon čega su joj oteli telefon i ostavili je povređenu na ulici.
Nakon prijave slučaja, policijska jedinica DIAS uspela je da brzo locira i uhapsi osumnjičene. Kako se navodi, dvojica iz grupe već su ranije bila poznata policiji.
Pre desetak dana, isti mladići su, prema istrazi, učestvovali u još jednom razbojništvu u naselju Pagrati, kada su uz pretnju nožem opljačkali zaposlenog na benzinskoj pumpi, oduzevši mu mobilni telefon i novac.
Oštećeni radnik je opisao da su mu rekli: „Dajte novac odmah“, dok je jedan od njih držao nož. Iz straha za život, predao im je novac i odmah pozvao policiju.
Istraga o oba incidenta je u toku, a policija nastavlja da utvrđuje sve okolnosti slučaja.
Kurir/Protothema.