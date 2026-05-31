Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko, govoreći pred novinarima nakon samita Evroazijske ekonomske unije (EAEU) u Astani, poslao je poruku narodu Jermenije i posavetovao ih da budu veoma oprezni kada biraju svoj budući put, bilo u okviru EAEU ili Evropske unije.

Šef beloruske države je naglasio da su mnoge trenutne izjave u Jermeniji povezane sa predstojećim parlamentarnim izborima koji su zakazani za 7. jun, zbog čega se u javnosti podiže rasprava o mogućem izlasku zemlje iz EAEU i okretanju ka članstvu u EU.

Lideri država članica EAEU usvojili su zajedničku izjavu nakon samita u Astani, pruživši podršku ideji da se u Jermeniji održi referendum o ovom pitanju kako bi sami građani doneli konačnu odluku.

"Političke igre pred izbore su očigledne"

Lukašenko je istakao da niko ne vrši pritisak na jermenski narod, ali da su političke igre pred izbore očigledne i da se sve svesno izvrće radi političkih poena, ocenivši da aktuelno rukovodstvo Jermenije postupa pogrešno i da njihovo ponašanje predstavlja nepoštovanje prema EAEU, što je stav koji su jednoglasno podelile sve članice ovog saveza.

On je podsetio da je Jermeniju na samitu predstavljao zamenik premijera Mher Grigorjan i da su stavovi svih strana izrečeni u njegovom prisustvu, uputivši direktan apel građanima Jermenije da ne srljaju u novu katastrofu i da ne ponove ono što se, kako je rekao, dogodilo u Ukrajini gde je sve počelo na identičan način.