Slušaj vest

Muškarac je poginuo u holandskom gradu Zundert nakon što je skočio iz balona na vruć vazduh i pao u dvorište porodične kuće.

Gradonačelnica ovog grada ponudila je psihološku pomoć stanovnicima koji su prisustvovali tragediji u kojoj je muškarac smrtno stradao.

Telo muškarca palo je u dvorište kuće u gradu Zundert, rodnom mestu impresionističkog slikara Vincent van Gogh, nedaleko od granice sa Belgijom.

Gradonačelnica Zunderta, Joyce Vermue, navela je na društvenim mrežama da se tragični incident dogodio uveče 30. maja.

"Jedna osoba je skočila iz balona na vruć vazduh iznad Zunderta. Osoba je pala u dvorište i preminula", saopštila je ona.

"Svesni smo da je veliki broj ljudi bio svedok ovog događaja ili je za njega čuo", dodala je Vermue, ponudivši psihološko savetovanje u gradskoj većnici za sve koji su prisustvovali padu.

Kurir.rs/StraitsTimes

Ne propustitePlanetaNEZAMISLIVE SCENE! GRUNULA EKSPLOZIJA U ZGRADI, VIŠE OD 45 LJUDI POGINULO: Među stradalima i deca, desetine ljudi povređeno! Jezivi snimci tragedije (VIDEO)
eksplozija Mjanmar
PlanetaPAKAO U KOMŠILUKU: Ovčarski pas usmrtio malo dete (VIDEO)
Screenshot 2026-01-29 120736.png
PlanetaTRAGEDIJA U FRANCUSKOJ: Dečak (14) ubijen u pucnjavi, dve osobe ranjene
shutterstock_2208913941.jpg
Planeta(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) NOVI HOROR SNIMAK SA AERODROMA! Avion ubija čoveka na pisti! "Gledao sam kroz prozor i video njegove noge kako se vrte u motoru, užasno"
Screenshot 2026-05-11 145021.png