Muškarac je poginuo u holandskom gradu Zundert nakon što je skočio iz balona na vruć vazduh i pao u dvorište porodične kuće.

Gradonačelnica ovog grada ponudila je psihološku pomoć stanovnicima koji su prisustvovali tragediji u kojoj je muškarac smrtno stradao.

Telo muškarca palo je u dvorište kuće u gradu Zundert, rodnom mestu impresionističkog slikara Vincent van Gogh, nedaleko od granice sa Belgijom.

Gradonačelnica Zunderta, Joyce Vermue, navela je na društvenim mrežama da se tragični incident dogodio uveče 30. maja.

"Jedna osoba je skočila iz balona na vruć vazduh iznad Zunderta. Osoba je pala u dvorište i preminula", saopštila je ona.