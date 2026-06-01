U Kolumbiji će 21. juna biti održan drugi krug predsedničkih izbora, nakon što jučerašnje inicijalno glasanje nije donelo direktnog pobednika, a birači u ovoj latinoameričkoj zemlji odlučivaće između levičarskog i desničarskog kandidata koji stoje na potpuno suprotnim krajevima političkog spektra.

BBC navodi da je desničar Abelardo de la Esprielja, kojeg britanski medijski servis opisuje kao poštovaoca američkog predsednika Donalda Trampa, osvojio najviše glasova u prvom krugu izbora, a odmah za njim je po podršci bio levičarski senator Ivan Sepeda Kastro, saveznik aktuelnog predsednika Gustava Petra.

Otmice, ubistva, napadi dronovima i atentat na mitingu

Kampanju je pratilo nasilje, uključujući napade dronovima, otmice, ubistva i atentat na predsedničkog kandidata na mitingu prošle godine.

Obojica učesnika drugog kruga nude različite vizije o tome kako rešiti oružani sukob koji u Kolumbiji traje decenijama, a ponovo se pojačao poslednjih godina.

U nedelju nijedan od kandidat nije osvojio više od 50 odsto glasova za apsolutnu pobedu.

Iako su ankete nagoveštavale da će Sepeda na kraju završiti ispred desničarskog izazivača, zvanični rezultati su pokazali zaostatak sa 41 odsto osvojenih glasova u poređenju sa De la Esprieljinih 43,7 odsto, nakon što su skoro svi glasački listići prebrojani.

Nakon osvajanja najviše glasova De la Esprielja je poručio da će u drugom krugu "pobediti tiraniju, apsolutizam", nazivajući ostvareni rezultat "trijumfom za one od nas koji nikada nismo iskusili život na državnoj sisi".

Sepeda je kazao da neće komentarisati dok sud ne potvrdi rezultate izbora.

Paloma Valensija, umerena konzervativka koja je završila na trećem mestu sa manje od 7 odsto glasova, objavila je da podržava De la Esprielju u drugom krugu.

Predsednik Petro, ​​koji je podržao Sepedu, rekao je da ne "prihvata preliminarne rezultate prebrojavanja glasova" i da će sačekati konačne rezultate koje će sud proučiti.

On je naveo niz izbornih nepravilnosti, uključujući tvrdnju da su "dodate stotine hiljada glasova", ali bez pružanja bilo kakvih dokaza.

Izborni organi Kolumbije su saopštili da je glasanja proteklo "normalno i bezbedno".

Sepeda je bio aktivno uključen u mirovne pregovore koji su 2016. doveli do istorijskog sporazuma između kolumbijske vlade i gerilske organizacije FARK, što je za rezultat imalo razoružavanje hiljada pobunjeničkih boraca.

BBC navodi da se on često opisuje kao arhitekta strategije "totalnog mira" predsednika Petra, prvog levičarskog predsednika Kolumbije, koja daje prioritet dijalogu i pregovorima sa naoružanim grupama tokom primirja, u odnosu na vojnu intervenciju.

Za vreme predsedničkog mandata Petra proizvodnja kokaina dostigla je rekordno visok nivo, broj članova naoružanih grupa je porastao, a nasilje na granici je dostiglo najgori nivo u poslednjih nekoliko godina, zbog čega je raseljeno desetine hiljada ljudi.

To je navelo kritičare Petra i mnoge bezbednosne analitičare da osude "totalni mir" kao neuspešnu strategiju, iako je još uvek aktuelni predsednkik tvrdio da je njegova vlada zaplenila najveću količinu droge u istoriji.

Zabeležen je i privredni rast, a Petro je značajno povećao minimalnu platu, iako otprilike svaki treći Kolumbijac i dalje živi u siromaštvu.

Sepeda je obećao ekonomske reforme ako bude izabran, uključujući proširenje socijalne pomoći i dodelu zemljišta žrtvama unutrašnjih sukoba.

"El Tigre" planira izgradnju deset mega-zatvora

De La Esprielja je advokat i biznismen koji sebe naziva "El Tigre", odnosno tigar.

On je oštro kritikovao Petrove pregovore sa naoružanim grupama i zalagao se za oštru vojnu akciju protiv kriminala, uključujući bližu saradnju sa SAD, bombardovanje kartela uz podršku Amerike, veća ovlašćenja za vojsku i potencijalna masovna suđenja.

Obećao je da će izgraditi deset mega-zatvora u džungli po ugledu na Najiba Bukelea, tvrdokornog desničarskog predsednika El Salvadora, po ugledu na kojeg je, kako su mnogi analitčari primetili, De La Esprielja oblikovao bradu, kao i neke od svojih politika.

Najveći zatvor u El Salvadoru može da primi oko 40.000 najgorih kriminalaca, ubica, silovatelja i razbojnika. Svi su obrijanih glava i istetovirani po telima i glavama.

On je takođe je rekao da bi drastično smanjio državni aparat.

De La Esprielja je među bivšim klijenatima imao kontroverzne ličnosti: bio je advokat Aleksa Saaba, bliskog saveznika svrgnutog venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura, koji je nedavno optužen za pranje novca.

Takođe je branio kolumbijskog prevaranta Davida Mursiju Guzmana, koji je bio na čelu piramidalne šeme vredne više milijardi dolara.

"El Tigre" je tvrdio je da je to jednostavno deo njegovog posla kao advokata odbrane, dok su ga kritičari optužili da se bogacti braneći moćne kriminalce.

Odnosi sa susedima i SAD

Drugi krug izbora 21. juna imaće posledice po odnose Kolumbije sa SAD i nekim susedima.

Tramp je usvojio snažan spoljnopolitički pristup prema Latinskoj Americi: uhapsio je Madura u vojnom upadu u Venecuelu, napada brodove omunjičene za krijumčarenje droge na Karibima i u istočnom delu Tihog okeana, nametnuo je naftnu blokadu Kubi i stvorio bezbednosni savez "Štit Amerika" sa desničarskim liderima u regionu početkom ove godine kako bi se borili protiv narko-kartela.

BBC podseća da su se mnoge zemlje u regionu "pomerile udesno" na nedavno održanim izborima, uključujući Ekvador, Čile, Argentinu, Boliviju, Honduras i El Salvador.

Vređanje, pa mir između Trampa i Petra

Petro i Tramp su se sukobljavali i redovno javno vređali zbog pitanja koja uključuju trgovinu drogom i vojne intervencije SAD u regionu, ali se njihov odnos poboljšao nakon sastanka u Beloj kući u februaru ove godine.

Saradnja u borbi protiv trgovine narkoticima je uglavnom je funkcionisala tokom ovih perioda.

Sepeda, kao i Petro, ​​insistirao je da Kolumbija ne bi trebalo da bude "vazalska država" SAD, dok je De La Esprielja izrazio želju da ojača bezbednosni savez sa Vašingtonom i ideološki se svrstava kao bliži Trampu.

Šef Bele kuće nije zvanično podržao nijednog kandidata na ovim izborima, za razliku od nekih drugih glasanja u regionu.