Stabilnost odnosa Kine i Sjedinjenih Američkih Država ne tiče se samo dobrobiti naroda dve zemlje, već i stabilnosti Azijsko-pacifičkog regiona i mira u svetu, izjavio je u subotu Meng Sijangćing, šef delegacije stručnjaka Kineske narodnooslobodilačke vojske na regionalnom bezbednosnom forumu.

Meng, koji je i profesor na kineskom Univerzitetu za nacionalnu odbranu, to je rekao na marginama dijaloga Šangri-la, koji se svake godine održava u Singapuru.

Prema njegovim rečima, nedavni susret šefova država Kine i SAD u Pekingu privukao je veliku pažnju tokom ovogodišnjeg dijaloga Šangri-la, što još jednom potvrđuje značaj kinesko-američkih odnosa.

Meng je naveo da je izgradnja konstruktivnih kinesko-američkih odnosa strateške stabilnosti najvažniji konsenzus koji su dvojica lidera postigla tokom susreta. On je dodao da je kineski predsednik Si Đinping suštinu „konstruktivne strateške stabilnosti” definisao kao pozitivnu stabilnost zasnovanu pre svega na saradnji, zdravu stabilnost uz umereno nadmetanje, trajnu stabilnost uz upravljanje razlikama i dugoročnu stabilnost koja podrazumeva obećanje mira. Očekuje se da će ta vizija pružiti strateško usmerenje bilateralnim odnosima u naredne tri godine i kasnije.

Ukazujući na to da su ekonomije Kine i SAD duboko povezane, Meng je rekao da je saradnja ključna za upravljanje rizicima i unapređenje dobrobiti naroda dve zemlje, dok bi konfrontacija nanela štetu obema stranama.

Nadmetanje je, kako je rekao, neizbežno, ali treba da se odvija uz odbacivanje igre pobednika, poštovanje pravednih pravila, međusobno učenje i zajedničko napredovanje kroz konkurenciju.

''Mirna koegzistencija mora ostati donja granica odnosa'', istakao je Meng ''Obe strane treba da poštuju međusobne crvene linije, izbegavaju sukob i konfrontaciju i zajednički štite mir u svetu''.