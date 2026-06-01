Vazdušni udari SAD i Irana nastavljeni su tokom proteklog vikenda, a obe strane tvrde da su pogodile vojne ciljeve u blizini Ormuskog moreuza.

Centralna komanda (CENTCOM) američke vojske, zadužena za Bliski istok, saopštila je da je tokom vikenda izvela "vazdušne udare iz samoodbrane na iranski radar i komandno-kontrolne lokacije za dronove u Goruku u Iranu i na ostrvu Kešm".

BBC navodi da je istovremeno iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) objavio je da je u znak odmazde napao vazduhoplovnu bazu koju koriste američke snage, ne navodeći gde se ona nalazi.

Ranije su američki mediji izvestili da je predsednik Donald Tramp zatražio "izmene" najnovijih odredbi predloga koji bi mogao dovesti do mirovnog sporazuma, ali da nema znakova napretka ka tom dokumentu.

SAD su saopštile da su njihovi napadi izvedeni u subotu i nedelju bili odgovor na "agresivne iranske akcije koje su uključivale obaranje američkog drona MQ-1 koji je dejstvovao iznad međunarodnih voda".

Obraćanje američkog predsednika Donalda Trampa o Iranu uz ministra rata Pita Hegseta i vojne zvaničnike

U objavi na društvenoj mreži X iz CENTCOM je saopšteno da su američki borbeni avioni pogodili sistem protivvazdušne odbrane (PVO) iranske vojske, zemaljsku kontrolnu stanicu i dva drona za koje je navedeno da "predstavljaju jasnu pretnju brodovima koji prolaze kroz regionalne vode".

- Nijedan američki vojnik nije povređen u tim napadima - saopštila je američka vojska.

IRGC je saopštila da je napala vazduhoplovnu bazu koju su SAD koristile za izvođenje vazdušnih udara na iranski komunikacioni toranj na ostrvu Siri u Persijskom zalivu, oko 65 kilometara od južne obale Irana.

iranska vojska

Prema navodima koje je prenela iranska agencija Fars, vojska pod komandom Teherana je dodala da bi njen odgovor bio "potpuno drugačiji" ukoliko bi američka agresija bila "ponovljena“.

Kuvajtska vojska je saopštila da "presreće neprijateljske rakete i dronove" pomoću svojih PVO sistema, ali nije precizirala gde su ta presretanja izvedena.

Ormuski moreuz

Teheran je prošle nedelje napao vazduhoplovnu bazu u Kuvajtu kao odgovor na ranije američke vazdušne udare, za koje je CENTCOM naveo da su izvedeni kako bi se zaustavili raketni napadi i iranski brodovi postavljaju mine oko Ormuskog moreuza.

Nakon stupana na snagu prekida vatre 8. aprila, Tramp je više puta izjavljivao da su SAD i Iran blizu trajnog sporazuma i da pregovori napreduju, ali do sada nije postignut nikakav formalni dogovor.