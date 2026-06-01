Uoči Međunarodnog dana dece, 1. juna, generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine (KPK), kineski predsednik i predsednik Centralne vojne komisije Si Đinping, odgovorio je na pismo vodičima Pionirskih crvenih marama u Memorijalnom muzeju Prvog kongresa KPK i Memorijalnom muzeju revolucije Nanhu, u pismu ih je stimulisao i poželeo im srećan praznik.

„Saznao sam da ste na mestu prvog Kongresa i pored crvenog čamca na jezeru Nanhu, sa pažnjom i emocijom pričali o istoriji Partije, revolucionarnim pričama i herojskim pričama, produbili ljubav prema Partiji, domovini i socijalizmu, i stekli iskustvo i rast, osećam se zadovoljno,” navodi se u Sijevom pismu.

Ove godine se obeležava 105. godišnjica osnivanja Komunističke partije Kine, a rad Partije zahteva da jedna generacija za drugom nastavlja da se bori. Nadam se da ćete pod rukovodstvom Partije, povećati svoja znanja i sposobnosti, i napredovati na novom putu, navodi se u pismu.