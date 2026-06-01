NAFTNI TANKER "TAGOR" OSUMNJIČEN DA JE DEO "FLOTE U SENCI"

Francuska i njeni saveznici su tokom vikenda u Atlantskom okeanu zaplenili ruski naftni tanker koji je pod zapadnim sankcijama.

To je danas izjavio francuski predsednik Emanuel Makron.

Frans24 prenosi objavu Makrona na društvenim mrežama da je tanker "Tagor" zaustavljen u nedelju ujutru u međunarodnim vodama uz pomoć Velike Britanije i drugih partnera.

- Neprihvatljivo je da brodovi izbegavaju međunarodne sankcije, krše pomorski zakon i finansiraju rat koji Rusija vodi protiv Ukrajine više od četiri godine - poručio je Makron.

Ovo je poslednji od nekoliko tankera, za koje se sumnja da pripadaju "floti u senci", koje je Francuska presrela poslednjih meseci, a koji su osumnjičeni da prevoze rusku naftu kršeći zapadne sankcije.

Upad francuskih komandosa na ruski naftni tanker "Tagor" osumnjičen da je deo "flote u senci"

Francuski sud je u martu u odsustvu osudio kapetana ruskog tankera "flote u senci" na godinu dana zatvora zbog nepoštovanja naređenja da zaustavi brod nakon što se francuska mornarica ukrcala na plovilo u septembru 2025, pre nego što je pustila tanker da nastavi dalje.

Na internetu se pojavio snimak jučerašnjeg upada francuskih komandosa na "Tagor" iz helikoptera Ratne mornarice koji je lebdeo iznad tankera, kao i pretragu ruskog plovila.