Pet osoba je danas poginulo i dve su povređene u eksploziji i požaru u kompaniji za sisteme naoružanja (rakete) zemlja-zemlja u Južnoj Koreji.

To su saopštili lokalni zvaničnici.

Eksplozija u fabrici raketa zemlja-zemlja u Južnoj Koreji Foto: screenshot YT/sbsnews8

Oni su naveli da se eksplozija dogodila u fabrici "Hanva erospejs" u ​​južnokorejskom gradu Tedžon.

Informacije o uzroku eksplozije nisu dostupne.

Lekari su rekli da je jedna od dve povređene osobe u kritičnom stanju.

(Kurir.rs/Beta-AP)

