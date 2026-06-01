EKSPLOZIJA U FABRICI RAKETA ZEMLJA-ZEMLJA U JUŽNOJ KOREJI! Poginulo pet ljudi, dvoje povređeno, jedna osoba u kritičnom stanju (FOTO, VIDEO)
Pet osoba je danas poginulo i dve su povređene u eksploziji i požaru u kompaniji za sisteme naoružanja (rakete) zemlja-zemlja u Južnoj Koreji.
To su saopštili lokalni zvaničnici.
Eksplozija u fabrici raketa zemlja-zemlja u Južnoj Koreji Foto: screenshot YT/sbsnews8
Oni su naveli da se eksplozija dogodila u fabrici "Hanva erospejs" u južnokorejskom gradu Tedžon.
Informacije o uzroku eksplozije nisu dostupne.
Lekari su rekli da je jedna od dve povređene osobe u kritičnom stanju.
(Kurir.rs/Beta-AP)
