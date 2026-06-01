Iranski predsednik Masud Pezeškijan demantovao je navode o svojoj ostavci na sednici vlade u nedelju, poručivši da će nastaviti da obavlja svoju dužnost "sve dok diše“.

Pezeškijan je istakao da se neće povući pred odgovornošću koju mu je narod poverio, naglasivši da njegov život nije vredniji od života Vrhovnog vođe Islamske revolucije.

"Ili idemo napred sa svom snagom, ili smo mučenici – u oba slučaja, to je za nas pobeda. Moramo biti prisutni na sceni i rešavati probleme iskreno, a Bog će nam pomoći“, poručio je predsednik Irana.

Ove izjave usledile su samo nekoliko sati nakon što je opoziciona mreža Iran internešnal, za koju Teheran tvrdi da je podržana od Izraela, objavila tvrdnju da je Pezeškijan poslao pismo kabinetu Vrhovnog vođe Modžtabe Hamneija sa zahtevom za hitno povlačenje sa funkcije zbog pritiska Čuvara revolucije (IRGC).

"Neprijatelj objavljuje svoje želje kao stvarnost"

Portparolka vlade Irana Fatima Mohedžerani izjavila je za državnu agenciju IRNA da su tvrdnje neprijateljske medijske mreže deo jasnog šablona za širenje nestabilnosti u zemlji.

"Kad god nacionalna kohezija ojača i iranski narod pokaže da stoji zajedno u kritičnim trenucima, pokušaji kreiranja sumnje, očaja i nestabilnosti se pojačavaju. Neki radije objavljuju ono što priželjkuju nego ono što je zapravo istina, ali stvarnost u zemlji je vidljiva u praksi kroz neometano funkcionisanje vlasti“, navela je Mohedžerani.