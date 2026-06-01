Slušaj vest

Evropski autobuski prevoznik "FlixBus" zvanično je najavio povratak jedne od najkontroverznijih turističkih linija na kontinentu – autobusa sa brojem 666 koji saobraća do primorskog letovališta Hel u Poljskoj.

Ovim potezom oživljeno je čuveno putovanje popularno nazvano "Autoput do pakla“ (Highway to Hel), koje je godinama privlačilo turiste iz celog sveta pre nego što je ukinuto.

Naime, lokalna poljska kompanija "PKS Gdanjsk", koja je ranije držala ovu liniju, popustila je 2023. godine pod višegodišnjim pritiskom i oštrim kritikama religioznih i konzervativnih katoličkih grupa koje su tvrdile da se upotrebom đavoljeg broja 666 za mesto koje se zove Hel (što na engleskom znači pakao, uz jedno slovo "l" viška) otvoreno "širi satanizam“, zbog čega su tada broj linije promenili u neutralni 669.

Savršen marketinški trik na ruti dugoj 13 sati

Međutim, ono što je za konzervativce u pretežno rimokatoličkoj Poljskoj bio greh, za "FlixBus“ je postao savršen marketinški alat.

Portparol kompanije Aleksander Kalenik otvoreno je potvrdio za poljski TVN24 da je broj 666 namerno izabran kao element komunikacije kako bi se maksimalno podigla vidljivost ove linije na popularnoj letnjoj ruti.

Nova, znatno produžena trasa trajaće oko 13 sati i direktno će povezivati kulturni centar Krakov sa samim vrhom poluostrva Hel u Gdanjskom zalivu, prolazeći kroz Varšavu i druge velike poljske gradove.