Ahmetov je izjavio da je tokom odbrane čeličane  bio u stalnom kontaktu sa Prokopenkom, komandantom 1. korpusa brigade Azov Nacionalne garde Ukrajine. Za Gardijan je ispričao da se neposredno pre početka ruske invazije sastao sa radnicima čeličana Azovstalj i Iljič u Marijupolju.

- Sastao sam se sa ljudima iz Azovstala i Železare Iljič i ponovio da je Marijupolj deo Ukrajine. Kada su Rusi stigli, niko nije dočekao Putinove vojnike sa cvećem. Čak su i mala deca uzimala šta su mogla, kamenje i stene, i bila spremna na borbu. Nakon što je Marijupolj uništen, branioci u Azovstalju ostali su i pružali otpor protiv 73.000 ruskih vojnika - rekao je Ahmetov.

Rinat Ahmetov Foto: EPA/ DANIEL NAUPOLD

Tokom opsade Marijupolja, Ahmetov je rekao da je Prokopenka zvao nekoliko puta dnevno.

- Zvao sam ga nekoliko puta dnevno i bio sam dirnut njegovom snagom i hrabrošću. Nikada nisam čuo paniku u njegovom glasu. Svi su bili savesni, dostojanstveni i spremni da daju život za svaki pedalj zemlje. Ali 20. maja 2022. godine dobili su naređenje vrhovne komande da se predaju - rekao je on.

Poslednji razgovor pre predaje Azovstala

Ahmetov je opisao svoj poslednji razgovor sa Prokopenkom pre evakuacije iz Azovstala.

- Razgovarao sam sa njim 15 minuta pre nego što su napustili Azovstalj. Pitao sam ga: "Denise, šta mogu da učinim za tebe, šta mogu da učinim za tvoje momke?" Odgovorio je: "Ne morate da brinete za mene, molim vas, pobrinite se za moje ljude." Znao je da će biti zarobljen, ali nije tražio nikakve lične usluge - rekao je Ahmetov.

Denis Prokopenko Foto: Printscreen/Telegram

Odbrana Azovstalja trajala je od 18. marta do 20. maja 2022. godine. Pošto više nisu mogli da drže položaje u ruševinama uništene fabrike, ukrajinski borci su se predali po naređenju vojnog vrha Ukrajine i odvedeni su u rusko zarobljeništvo.

U septembru 2022. godine petorica komandanata razmenjena su za 55 ruskih vojnika.

Nakon razmene, komandanti garnizona Azovstal bili su internirani u Turskoj, gde su proveli određeni period.

