Slušaj vest

Ruski predsednik Vladimir Putin pridružio se trci svetskih milijardera iz Silicijumske doline, poput Džefa Bezosa i Sema Altmana, u potrazi za tehnologijama protiv starenja i produženja životnog veka.

Prema najnovijim izveštajima, Putin je pokrenuo masovnu nacionalnu inicijativu za dugovečnost vrednu čak 26 milijardi dolara, sa zvaničnim obećanjem da će ovaj projekat spasiti 175.000 života u Rusiji do kraja decenije.

Kritičari su odmah primetili crnu ironiju u ovoj brojki, jer se cifra od 175.000 ljudi jezivo poklapa sa navodnim nezavisnim procenama o gubicima ruskih vojnika tokom rata u Ukrajini, piše Volstrit džornal.

Ruski predsednik Vladimir Putin sumira 2025. u "Direktnoj liniji" Foto: Pavel Bednyakov/AP, SERGEI ILNITSKY/EPA

Ruski državni naučnici, koje je lično imenovao Putinov krug, fokusirali su se na dve ključne grane tehnologije: 3D biostampanje živog tkiva i ksenotransplantaciju – odnosno uzgajanje ljudskih organa unutar posebne rase mini-svinja, koje se smatraju genetski najkompatibilnijim sa ljudima.

3D bioštampanje Foto: Shutterstock

Tamošnje laboratorije tvrde da su već uspešno odštampale hrskavicu i tiroidnu žlezdu miša, sa ambicioznim ciljem da do 2030. godine postignu potpunu zamenu ljudskih organa.

Ipak, za razliku od zapadnih projekata, ruska istraživanja za sada imaju izuzetno malo recenziranih naučnih radova u vodećim međunarodnim časopisima.

(Kurir.rs/WSJ/P.V.)

Ne propustitePlanetaNEMAČKI BIZNISMENI I DESNIČARI SE VRAĆAJU KOD PUTINA! Cilj je spasavanje imovine vredne 100 milijardi evra!
Screenshot 2026-05-31 175921.png
PlanetaKOLIKO IMA PUTINA? Snimak ruskog predsednika podstakao nove teorije zavere (VIDEO)
Vladimir Putin.jpg
PlanetaRUSIJA PRED POBEDOM U UKRAJINI! Putin: Situacija na frontu govori da se sukob bliži kraju
15904.jpg
PlanetaCRNA PROGNOZA UKRAJINSKIH MEDIJA: Trampova administracija "progutala" Putinov nuklearni ultimatum i okrenula leđa Kijevu!
Donald Tramp Vladimir Putin