Ruski predsednik Vladimir Putin pridružio se trci svetskih milijardera iz Silicijumske doline, poput Džefa Bezosa i Sema Altmana, u potrazi za tehnologijama protiv starenja i produženja životnog veka.

Prema najnovijim izveštajima, Putin je pokrenuo masovnu nacionalnu inicijativu za dugovečnost vrednu čak 26 milijardi dolara, sa zvaničnim obećanjem da će ovaj projekat spasiti 175.000 života u Rusiji do kraja decenije.

Kritičari su odmah primetili crnu ironiju u ovoj brojki, jer se cifra od 175.000 ljudi jezivo poklapa sa navodnim nezavisnim procenama o gubicima ruskih vojnika tokom rata u Ukrajini, piše Volstrit džornal.

Ruski predsednik Vladimir Putin sumira 2025. u "Direktnoj liniji"

Ruski državni naučnici, koje je lično imenovao Putinov krug, fokusirali su se na dve ključne grane tehnologije: 3D biostampanje živog tkiva i ksenotransplantaciju – odnosno uzgajanje ljudskih organa unutar posebne rase mini-svinja, koje se smatraju genetski najkompatibilnijim sa ljudima.

Tamošnje laboratorije tvrde da su već uspešno odštampale hrskavicu i tiroidnu žlezdu miša, sa ambicioznim ciljem da do 2030. godine postignu potpunu zamenu ljudskih organa.