Osam ibisa pušteno je u divljinu u Japanu, decenijama nakon izumiranja u toj zemlji. Ugrožene ptice su poletele juče iz svojih drvenih kaveza tokom ceremonije u regionu Noto, gde su poslednji put viđene u divljini.

Stanovnici su pratili japanske ibise koji su poleteli u trenutku kada su prestolonaslednik Akišino, njegova supruga Kiko i drugi zvaničnici presekli traku oko kaveza.

Osam ptica je odgajeno u centru za zaštitu na ostrvu Sado, u susednoj prefekturi Nigata, nakon uspešnog programa uzgoja u zatočeništvu. Još deset ptica čeka da budu puštene.

Poreklo iz istočne Azije

Belim pticama, koje se u Japanu zovu Toki i koje su poreklom iz istočne Azije, dive se zbog njihovih narandžasto-ružičastih nijansi ispod krila i jarko crvenih oznaka oko očiju. Ptice su izumrle na glavnom ostrvu Honšu 1970-ih, usled prekomernog lova i degradacije životne sredine. Poslednji preostali japanski autohtoni ibis uginuo je 2003. godine na ostrvu Sado.

Ptice su se vratile u život zahvaljujući kineskoj podršci u uzgoju.

Veštačko uzgojen par ptica doniran iz Kine 1999. godine uspešno je doveo do prvog mladunčeta japanskog ibisa rođenog u zatočeništvu, podaci su japanskog Ministarstva zaštite životne sredine.