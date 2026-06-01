Rumunija bi mogla da preduzme dodatne, znatno oštrije diplomatske mere protiv Ruske Federacije ukoliko se nastave incidenti sa ruskim dronovima u blizini rumunske granice, upozorio je predsednik Nikušor Dan.

U intervjuu za vikend program radija BBC, rumunski lider je naglasio da ruski udari na ukrajinske gradove i luke duž Dunava predstavljaju sve veći rizik za rumunsku teritoriju i njene građane.

Dan je otkrio da je u protekle dve godine zabeleženo između 20 i 30 incidenata sa bespilotnim letelicama, ali da su rani slučajevi uglavnom uključivali dronove bez eksploziva, dok je nedavni incident potvrdio prisustvo ubojnog drona sa eksplozivnim punjenjem koje, srećom, nije detoniralo.

On je sinoć pokazao dokaz da se radi o ruskom dronu.

Stambena zgrada u Rumuniji koju je pogodio ruski dron Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

"Ovo je postalo opasno za građane Rumunije. Kada Rusi vrše udare i ciljaju gradove sa druge strane Dunava, moraju biti potpuno sigurni da neće nauditi rumunskim državljanima“, poručio je Dan, ukazujući na to da bi sledeći radikalan korak Bukurešta mogao da bude i zvanično proterivanje ruskog ambasadora iz zemlje.

Već zatvoren ruski konzulat u Konstanci, NATO diže PVO

Ova reakcija šefa države usledila je samo nekoliko dana nakon što je ruski udarni dron "Geranj-2“ ("Šahid") pao na stambenu višespratnicu u rumunskom gradu Galacu i povredio dvoje civila, što je prvi slučaj ranjavanja građana Rumunije od početka sukoba u Ukrajini.

Kao hitnu prvu meru, Rumunija je već zvanično zatvorila ruski konzulat u lučkom gradu Konstanci, dok je ruski konzul u tom gradu proglašen za personu non grata.

Istovremeno, rumunske vlasti u koordinaciji sa NATO saveznicima ubrzano rade na dodatnom jačanju zaštite vazdušnog prostora duž istočne granice Alijanse, kako bi se neutralisala svaka dalja pretnja koja dolazi sa reke Dunav.

