Ministarstvo spoljnih poslova Kuvajta saopštilo je da jučerašnji iranski napad na tu zemlju smatra opasnom eskalacijom i kršenjem međunarodnog prava.

"Ministarstvo izražava najoštriju osudu ponovljenih i gnusnih iranskih napada, koji predstavljaju opasnu eskalaciju i direktan napad na bezbednost i stabilnost države Kuvajt.

Ovi napadi su očigledno kršenje međunarodnog prava, Povelje Ujedinjenih nacija i Rezolucije Saveta bezbednosti 2817", piše u saopštenju kuvajtskog ministarstva na društvenoj mreži Iks.

Ministarstvo je navelo da Kuvajt ima pravo da preduzme sve neophodne mere za očuvanje bezbednosti i odbranu teritorije, smatrajući Iran u potpunosti odgovornim za napad.

U saopštenju ministarstvo dodaje da nastavak napada Irana otežava napore za smanjenje tenzija i ugrožava bezbednost i stabilnost u regionu.

Vojska Kuvajta je juče saopštila da je zemlja pod napadom projektila i dronova i da deluje protivvazdušna odbrana.