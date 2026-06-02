Volodimir Zelenski planira da smeni vrhovnog komandanta ukrajinske vojske Oleksandra Sirskog i umesto njega imenuje šefa njegovog kabineta Kirila Budanova.
ZELENSKI SMENJUJE GENERALA SIRSKOG? Rusi tvrde da se sprema velika rokada u vrhu Ukrajine, na njegovo mesto stiže PREKALJENI OBAVEŠTAJAC
O tome piše ruski TASS, pozivajući se na sopstvene izvore.
- Na privatnom sastanku, Zelenski je objavio svoju nameru da imenuje Budanova za vrhovnog komandanta Oružanih snaga i da vrati na mesto premijera Denisa Šmigalja, prvog potpredsednika vlade i ministra energetike Ukrajine. Ove kadrovske rekonstrukcije biće izvršene bliže kongresnim izborima - rekao je izvor.
Prema izvoru, ove odluke su razmatrane tokom posete Kijevu demokratskog senatora SAD Ričarda Blumentala, koji se smatra jednim od lobista američkog odbrambenog sektora.
