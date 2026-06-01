Najnovija ruska hipersonična raketa "Orešnik", vredna oko 50 miliona dolara, za koju Vladimir Putin tvrdi da je nezaustavljiva, pretrpela je katastrofalan kvar i umesto ukrajinskih gradova pogodila ruske ciljeve u okupiranom delu Donjecke oblasti, ocenjuju vojni eksperti, prenosi britanski Daily Mail.

Prema podacima istraživača iz Instituta za proučavanje rata, raketa koja nosi šest bojevih glava i razvija brzinu deset puta veću od zvuka, lansirana je 24. maja sa test poligona Kapustin Jar u Rusiji, nakon čega je usledio žestok tehnički otkaz.

Video snimci sa terena prikazuju kako bojeve glave umesto ciljane mete pogađaju tržni centar "Rouz Park" u okupiranom Donjecku, kao i položaje u mestima Avdejevka i Jasinovata, koja se nalaze čak 40 kilometara iza ruske linije fronta.

To je bila jedna od dve ispaljene rakete tog dana – druga je uspešno pogodila svoj cilj u Beloj Crkvi kod Kijeva.

Ukrajinski eksperti: "Novo" oružje sklopljeno još 2017. godine!

Dok Kremlj reklamira "Orešnik" kao nuklearno sposobno oružje budućnosti sa dometom od preko 5.000 kilometara koje menja tok rata, ukrajinski stručnjaci su nakon analize ostataka rakete ispaljene u januaru na Lavov "potpuno srušili taj mit".

Na zvaničnoj prezentaciji elektronike izvučene iz ruskog oružja, stručnjak za balistiku, identifikovan samo kao Petro, otkrio je šokantne detalje koji su iznenadili istražitelje.

"Bili smo prilično iznenađeni. Govore da je ovo potpuno nova raketa, ali kada pogledate godinu sklapanja na pronađenim komponentama, jasno piše 2017. godina. Svi delovi datiraju iz 2016. ili ranije, i proizvedeni su isključivo u Rusiji i Belorusiji“, objasnio je ukrajinski stručnjak, potvrđujući da je "Orešnik“ zapravo samo modernizovana verzija starije rakete RS-26 "Rubež“, koja je prvi put uspešno testirana još 2012. godine.

