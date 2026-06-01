Premijer Mađarske Peter Mađar predložio je danas izmenu Ustava kako bi omogućio smenu predsednika republike Tamaša Šujoka, saopštio je na konferenciji za novinare ispred palate Šandor.

Mađar je naveo da će, ukoliko Šuljok odbije da podnese ostavku, odmah pokrenuti neophodne procedure.

On je optužio predsednika da je "napustio republiku" i da nije dostojan da predstavlja jedinstvo nacije, ističući da je predsednička funkcija važnija od bilo kog pojedinca.

Mađarski premijer Peter Mađar se u Briselu sastao s Ursulom fon der Lajen, predsednicom Evropske komisije

"Obavestio sam predsednika da ćemo, ako ne podnese ostavku, danas obavestiti poslanike Tise i pokrenuti postupak", rekao je Mađar.

Prema njegovim rečima, izmena Ustava neće biti usmerena samo protiv jedne osobe, već će uspostaviti opšti mehanizam za smenu visokih državnih funkcionera.

Mađar je dodao da želi veće učešće građana u izboru predsednika, što može podrazumevati i neposredne izbore. Šujok je juče ponovio da neće podneti ostavku i da očekuje mišljenje Venecijanske komisije. On je ranije izjavio da želi saradnju sa novom vladom, posebno u vezi sa povlačenjem evropskih fondova.

Ovo je najnoviji korak u sukobu između nove vlade Petera Mađara, čija je stranka Tisa osvojila ubedljivu većinu na izborima, i funkcionera iz prethodnog perioda povezanih sa Viktorom Orbanom.