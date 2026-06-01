Jermenski premijer Nikol Pašinjan oglasio se nakon dvodnevne pauze i direktno prokomentarisao zajedničko obraćanje zemalja Evroazijske ekonomske unije (EAEU), koje su u petak zvanično pozvale Jerevan da hitno sprovede referendum na kojem bi narod izabrao između stupanja u Evropsku uniju ili ostanka u ekonomskom savezu sa Rusijom.

Tokom obraćanja uživo na svom Fejsbuk profilu, Pašinjan je vešto izbegao da napravi konačan izbor između Brisela i Moskve, istakavši da Jermenija u ovom trenutku ostaje punopravna članica EAEU.

Prethodno, Kremlj je poslao jasnu poruku o gubitku ekonomskih povlastica, ukoliko se Jerevan odluči za ulazak u EU.

Samit EU i Jermenije u Jerevanu, obraćanje predsednika Evropskog saveta Antonija Košte, jermenskog premijera Nikola Pašinjana i predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen

Prema njegovim rečima, jermenske vlasti će nastaviti da rade "smireno, bez rasprava i bez nervoze“, sve dok izbor između ove dve organizacije ne postane apsolutno neizbežan.

"Mi radimo i nastavićemo da radimo u okviru EAEU sve dok izbor između ovog saveza i Evropske unije ne bude neizbežan. Odluku, prirodno, mora doneti narod Jermenije putem referenduma“, poručio je Pašinjan, ali je odmah dodao da Jerevan uopšte nije podneo zvaničan zahtev Evropskoj uniji za članstvo ili dobijanje statusa kandidata, zbog čega smatra da bi sprovođenje referenduma u ovom trenutku bilo potpuno nelogično.

"Stavljati na referendum nekakav teoretski izbor u ovom momentu je pogrešno i neosnovano.“

Moskva traži čiste račune, a Jerevan želi vreme pred izbore 7. juna

Sa druge strane, zvanična Moskva i ostali lideri unutar EAEU zahtevaju potpunu političku i ekonomsku jasnost već sada. Sa samita u Astani poručeno je da je izbor evropskog puta legitimno pravo Jermenije, ali da u tom slučaju zemlja mora odmah napustiti EAEU, što automatski podrazumeva gubitak svih ogromnih ekonomskih preferencijala, carinskih olakšica i trgovinskih povlastica koje donosi članstvo u ovom savezu pod okriljem Rusije.

Ovakva uzdržana taktika Pašinjana jasno pokazuje da jermenski premijer ne želi da daje konkretne odgovore i pravi radikalne rezove uoči ključnih parlamentarnih izbora koji se u zemlji održavaju 7. juna.