Erbas A320-200 je u subotu saobraćao sa Rodosa za Keln, prevozeći 157 putnika.

Iznad Balkana, posada je dobila dozvolu da nastavi penjanje. Avion se popeo ali je zatim jaka turbulencija zatresla avion.

Četiri putnika i stjuardesa su zadobili lakše povrede. Članica posade je navodno bačena na plafon kabine, nakon čega su piloti prekinuli uspon, i avion je počeo da se spušta.

Mini tornado zatresao avion

Kako je izvestio "Aviation Herald", Erbas kompanije Jurovings naleteo je na turbulenciju u tragu leta Emirejts A380, koji se kretao ispred njega.

Avion Emirejtsa, na putu od Dubaija do londonskog Hitroua, bio je samo oko 14 kilometara ispred. Portparolka Jurovingsa, Aleksandra Valendšus, potvrdila je da se dogodio incident.

Ova turbulencija nastaje na krilima velikih aviona. To su jaki, suprotstavljeni vrtlozi vazduha - nevidljivi, ali moćni poput malih tornada. Ako se avion koji je iza njih "zaglavi" u njima, može biti snažno potresen i, u najgorem slučaju, izgubiti kontrolu.

Petoro povređeno

Uprkos incidentu, A320 je nastavio let za Keln.

- Povređene putnike i članove posade odmah nakon sletanja dočekalo je i zbrinulo medicinsko osoblje - rekla je portparolka kompanije.

Avion je ostao prizemljen duže nego što je planirano. Tokom ovog vremena, snimači glasa u pilotskoj kabini i snimači podataka o letu bili su obezbeđeni. Let je konačno nastavljen nakon kašnjenja od približno tri i po sata.