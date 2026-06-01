Francuski predsednik Emanuel Makron pohvalio je američkog predsednika Donalda Trampa u telefonskom razgovoru zbog "odlučnih napora da se brzo postigne sporazum između SAD i Irana".

"Rekao sam mu da smo spremni da u potpunosti podržimo te napore i da damo puni doprinos implementaciji. To je svrha međunarodne misije koju smo uspostavili sa Britancima i našim partnerima, spremne da bude raspoređena čim se postigne sporazum, kako bi pomogla u obezbeđivanju pomorskog saobraćaja kroz Ormuski moreuz", rekao je Makron.

On je pritom mislio na multinacionalnu, "isključivo odbrambenu" pomorsku misiju čiji je cilj zaštita i ponovno otvaranje plovidbe kroz Ormuski moreuz.

"Takođe smo spremni da doprinesemo svojim stručnim znanjem i kapacitetima širim pregovorima koji bi trebalo da uskoro počnu, posebno kada je reč o nuklearnom aspektu bilo kakvog sporazuma", dodao je Makron, prenosi Al Džazira.

Donald Tramp Emanuel Makron Foto: JIM WATSON / AFP / Profimedia, EPA / Ian Langsdon, EPA

Govoreći o Libanu, Makron je rekao da je "pozdravio posvećenost predsednika Donalda Trampa suverenitetu i teritorijalnom integritetu Libana", naglasivši važnost čvrstog primirja i zajedničke podrške libanskim vlastima.

(Kurir.rs/Beta)

