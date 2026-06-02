Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Njena porodica se trudi da i dalje održi nestanak u fokusu javnosti, kako bi turisti, meštani i nadležni nastavili potragu.

U emotivnom intervjuu, njena sestra sada prepričava poslednje poruke koje je primila.

Ana slala fotografije sa plaže

Ana V, devojka poljskog porekla, živela je 10 godina u Hamburgu i rešila je da izgradi za sebe novi život na Majorci.

Bila je presrećna tokom prvih nekoliko meseci.

Nestala Ana V. Foto: Facebook

- U februaru mi je poslala fotografiju sa plaže i napisala: "Ovako želim da živim". Rekla je da se oseća tako živo - rekla je Karolina španskim novinama "Ultima Hora".

Iako je Ana uvek bila napolju i često je išla sama na zabave, redovno je održavala kontakt.

- Uvek smo ostajale u kontaktu barem jednom mesečno ili svake dve nedelje, slale smo jedna drugoj poruke preko Vocapa - rekla je ona.

Tako je bilo do 17. aprila.

Bila žrtva pljačke?

Tada je dobila poslednju poruku sa nepoznatog Instagram naloga. U njoj je pisalo da je Ana opljačkana na plaži u Palmi. Ukradeni su joj pasoš i mobilni telefon.

Da li je nestala žena uopšte sama napisala te reči, potpuno je nejasno. Od tada je zavladala tišina.

Policija još uvek nije uspela da je pronađe. Ona takođe nije kontaktirala poljski konzulat da bi podnela zahtev za nove dokumente.

Prema rečima njene sestre, ovo je potpuno neuobičajeno za inače tako nezavisnu ženu, koja mnogo putuje.

- Veoma je teško. Stalno se pitamo šta joj se dogodilo - kaže Karolina.

- 27. maja je bio njen 33. rođendan i želela je da ga proslavi kako treba. Planirala je da ide na venčanje prijateljice u Toskani tokom vikenda; već je pristala da se vrati u februaru - otkrila je njena sestra.