Broj žrtava masovnog trovanja hranom u gradu Pjatigorsku u Rusiji dramatično je porastao na 50, nakon što su gosti konzumirali hranu u jednom lokalnom restoranu azijske kuhinje.

Kako prenose ruski mediji, pacijenti su pretrpeli stravične tegobe i jaku crevnu infekciju, a pojedini svedoci navode da otrovani ljudi od bolova i iznemoglosti "nisu mogli čak ni da ustanu iz kreveta“.

Prema zvaničnim podacima Ministarstva zdravlja Stavropoljskog kraja, od ukupnog broja zaraženih, čak 41 pacijent je zadržan na bolničkom lečenju, dok se preostalih devetoro oporavlja kod kuće.

Prvi slučajevi ove opasne zaraze prijavljeni su 30. maja, kada je gradonačelnik Pjatigorska Dmitrij Vorošilov hitno saopštio da je devet osoba hospitalizovano sa simptomima teškog trovanja. Laboratorijske analize nadležne inspekcije "Rospotrebnadzor“ ubrzo su potvrdile da su kod obolelih pacijenata identifikovani markeri opasne bakterije salmonele.

Među otrovanima i deca, gradonačelnik naručivao hranu iz istog lokala

Među hospitalizovanim pacijentima koji se nalaze u gradskoj bolnici nalaze se i troje dece, dok je lokalne vlasti umirila činjenica da među žrtvama nema stranih turista.

Restoran azijske kuhinje, za koji je utvrđeno da je izvor zaraze, ekspresno je zatvoren od strane sanitarnih i istražnih organa radi detaljne istrage.

"Kafić je trenutno zatvoren. Radimo na utvrđivanju tačne namirnice i proizvoda koji su uzrokovali masovno trovanje. Svi uzorci hrane su prikupljeni i predati stručnjacima na analizu“, saopšteno je iz menadžmenta zatvorenog objekta.

Nesvakidašnji detalj u celoj priči otkrio je i sam gradonačelnik Vorošilov, koji je priznao da je i sam neposredno pre izbijanja zaraze naručivao hranu iz ovog ugostiteljskog objekta.