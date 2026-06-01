Oružane snage SAD uspešno su presrele dve iranske balističke rakete koje su bile direktno usmerene ka američkim vojnim položajima stacioniranim u Kuvajtu.

Kako je zvanično saopštila Centralna komanda vojske SAD (CENTCOM), neprijateljske letelice su ekspresno uništene u vazduhu pre nego što su uspele da dostignu svoje ciljeve, a u ovom opasnom incidentu nije bilo povređenih među američkim vojnim osobljem.

Ovaj najnoviji raketni napad izveden je kasno sinoć, u trenucima kada su se širom Kuvajta oglasile sirene za vazdušnu opasnost, a tamošnje stanovništvo prijavilo seriju snažnih eksplozija na nebu usled aktivacije odbrambenih sistema PVO.

Revanš za uništene radare: Gorelo na obali Ormuskog prolaza

Ovaj direktan raketni udar predstavlja dramatičnu eskalaciju i osvetu Teherana za masovne vazdušne udare koje je američka avijacija izvela tokom vikenda na položaje Islamske revolucionarne garde (IRGC).

Američki lovci F-18 prethodno su uništili iranske radarske sisteme, komandne centre za dronove i PVO položaje na ostrvu Kešm i u oblasti Goruk duž strateški važnog Ormuskog prolaza, a ta akcija Pentagona bila je odgovor na iransko obaranje američke bespilotne letelice MQ-1 Riper.

Islamska Revolucionarna garda odmah je preuzela odgovornost za lansiranje balističkih projektila, potvrdivši da je gađala američku vazduhoplovnu bazu u regionu sa koje su navodno poleteli avioni u napad na južni Iran.

"Centralna komanda SAD ostaje u stanju maksimalne budnosti i nastaviće da preduzima sve mere za zaštitu naših snaga od iranske agresije, dok istovremeno pruža podršku tekućim pregovorima o prekidu vatre", navodi CENTCOM.