IRAN ISPALIO BALISTIČKE RAKETE NA AMERIČKU BAZU! Arapi gledali vatreni okršaj na nebu sa iranskim projektilima iznad Kuvajta
Oružane snage SAD uspešno su presrele dve iranske balističke rakete koje su bile direktno usmerene ka američkim vojnim položajima stacioniranim u Kuvajtu.
Kako je zvanično saopštila Centralna komanda vojske SAD (CENTCOM), neprijateljske letelice su ekspresno uništene u vazduhu pre nego što su uspele da dostignu svoje ciljeve, a u ovom opasnom incidentu nije bilo povređenih među američkim vojnim osobljem.
Ovaj najnoviji raketni napad izveden je kasno sinoć, u trenucima kada su se širom Kuvajta oglasile sirene za vazdušnu opasnost, a tamošnje stanovništvo prijavilo seriju snažnih eksplozija na nebu usled aktivacije odbrambenih sistema PVO.
Revanš za uništene radare: Gorelo na obali Ormuskog prolaza
Ovaj direktan raketni udar predstavlja dramatičnu eskalaciju i osvetu Teherana za masovne vazdušne udare koje je američka avijacija izvela tokom vikenda na položaje Islamske revolucionarne garde (IRGC).
Američki lovci F-18 prethodno su uništili iranske radarske sisteme, komandne centre za dronove i PVO položaje na ostrvu Kešm i u oblasti Goruk duž strateški važnog Ormuskog prolaza, a ta akcija Pentagona bila je odgovor na iransko obaranje američke bespilotne letelice MQ-1 Riper.
Islamska Revolucionarna garda odmah je preuzela odgovornost za lansiranje balističkih projektila, potvrdivši da je gađala američku vazduhoplovnu bazu u regionu sa koje su navodno poleteli avioni u napad na južni Iran.
"Centralna komanda SAD ostaje u stanju maksimalne budnosti i nastaviće da preduzima sve mere za zaštitu naših snaga od iranske agresije, dok istovremeno pruža podršku tekućim pregovorima o prekidu vatre", navodi CENTCOM.
(Kurir.rs/P.V.)