Mihael Kleson, načelnik švedskih oružanih snaga, upozorio je da bi ruski napad mogao da se dogodi "u bilo kom trenutku".

Politiko navodi da NATO i Švedska ubrzano jačaju odbranu ostrva Gotland, strateški izuzetno važnog područja usred Baltičkog mora koje se sve više pominje kao jedna od najizloženijih mogućih meta Rusije u slučaju šireg sukoba s Alijansom.

Gotland se nalazi samo 300 kilometara od ruske enklave Kalinjingrad, jedne od najmilitarizovanijih oblasti u Evropi.

Zbog takvog položaja, vojni stručnjaci ostrvo nazivaju "nepotopivim nosačem aviona" jer omogućava kontrolu velikog dela Baltičkog mora.

Prošle nedelje, Švedska je na Gotlandu završila prvu veliku vojnu vežbu NATO nakon što se pridružila Alijansi 2024. godine.

Briselski sajt podseća da je u vežbi učestvovalo oko 18.000 vojnika iz 13 zemalja, uključujući američke, britanske, kanadske, danske, norveške i finske snage.

Prema rečima Klesona, NATO ne sme da čeka da Rusija obnovi svoje vojne kapacitete nakon rata u Ukrajini, već mora da bude spreman da deluje odmah.

Vojni analitičari upozoravaju da bi u slučaju ruskog zauzimanja Gotlanda, Moskva mogla ozbiljno da ugrozi snabdevanje i odbranu baltičkih država i Finske.

S druge strane, ako NATO zadrži kontrolu nad ostrvom, Alijansa bi mogla da ograniči pristup Rusije Baltičkom moru i da koristi Gotland za raspoređivanje raketa dugog dometa i vazdušnih snaga.

Zato je Švedska poslednjih godina potpuno promenila pristup odbrani ostrva.

Nakon decenije smanjenja vojnog prisustva, ponovo je aktiviran vojni puk opremljen tenkovima Leopard 2 i borbenim vozilima CV90.

Više od 200 miliona evra je uloženo u vojnu infrastrukturu, a broj vojnika na ostrvu nastavlja da raste.

Pored mogućeg vojnog napada, Šveđani upozoravaju na sve veći broj hibridnih aktivnosti koje povezuju sa Rusijom.

U proteklih godinu i po dana, Gotland je bio poprište sabotaže vodovodnog sistema, presecanja podvodnih komunikacionih kablova, ometanja radio signala, a sumnjalo se i na špijunažu.

Ukrajinska jedinica za ratovanje dronovima privukla je posebnu pažnju tokom vežbe, prenosi Večernji list.

Prema rečima učesnika, samo 17 ukrajinskih vojnika je pomoću bespilotnih letelica uspelo da "uništi" švedsku oklopnu jedinicu nekoliko puta tokom simulacije, što je primoralo organizatore da deo vežbe ponove triput.

Ukrajinski operater drona rekao je da su švedski tenkovi i vozila "lake mete", dok je komandant Gotlandskog puka Andreas Gustafson priznao da je iznenađen brojem dronova koje Ukrajinci svakodnevno koriste na bojnom polju.

Vežba je takođe istakla zabrinutost kod nekih evropskih saveznika zbog smanjenog angažovanja SAD u Evropi.

Amerika je smanjila broj vojnika koji učestvuju u vežbi na Gotlandu, što se uklapa u širu debatu o budućoj ulozi SAD u evropskoj bezbednosti.

Uprkos tome, NATO kaže da će odbrana Gotlanda ostati jedan od ključnih prioriteta Alijanse.

Neki diplomatski izvori smatraju da bi dodatni sistemi protivvazdušne odbrane dugog dometa trebalo trajno rasporediti na ostrvu kako bi se Rusiji poslala jasna poruka odvraćanja.