Neidentifikovani mladić stradao je nakon što su izraelski avioni pogodili područje u izbegličkom kampu Bureidž u centralnoj Gazi
Planeta
(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) BRUTALAN NAPAD IZRAELA: Dva mladića pogođena raketom dok su se vozili na bicikli u Gazi!
Slušaj vest
U izraelskom vazdušnom napadu na centralni deo Pojasa Gaze jedan mladić je ubijen, a drugi ranjen.
Medicinski izvori potvrdili su da je za sada neidentifikovani mladić stradao nakon što su izraelski avioni gađali područje u izbegličkom kampu Bureidž u centralnoj Gazi.
Kako prenosi agencija Vafa, oni su pogođeni dok su se vozili na bicikli.
(Kurir.rs/Beta)
Reaguj
Komentariši