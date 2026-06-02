Ormuski moreuz je pod blokadom od 28. februara, kad su američke i izraelske snage počele vazdušne napade na Iran
IRANSKA AGENCIJA JAVLJA: Dozvolu za prolazak kroz Ormuski moreuz dobilo 15 brodova
U proteklih 24 sata, 15 brodova, uključujući četiri tankera za naftu, prošlo je krozOrmuski moreuznakon što su dobili dozvolu od iranskih snaga, javila je iranska agencija Fars, pozivajući se na mornaricu Iranske revolucionarne garde.
Satelitski snimci Ormuskog moreuza iz više uglova Foto: Google Earth Printscreen
- Posade komercijalnih brodova i tankera za naftu u Persijskom zalivu i području moreuza upozorene su da će svaka saradnja sa neprijateljskim snagama izvan regiona biti smatrana neposrednom bezbednosnom pretnjom i da će se postupati u skladu sa tim - dodala je agencija.
Ormuski moreuz Foto: Ales Utouka / Alamy / Profimedia, HENGHAMEH FAHIMI / AFP / Profimedia
Ormuski moreuz je pod blokadom od 28. februara, kad su američke i izraelske snage počele vazdušne napade na Iran.
(Kurir.rs/Beta)
