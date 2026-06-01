Teška atomska raketna krstarica "Admiral Nahimov" započela je završnu fazu testiranja nakon dugogodišnjeg remonta i duboke modernizacije, zvanično je saopštila pres-služba Severne flote Ruske Federacije.

Vest o izlasku ovog nuklearnog giganta na more objavljena je u sklopu obeležavanja Dana Severne flote, 1. juna, čime je potvrđeno da se ovaj brod prve ranga nalazi nadomak potpunog povratka u operativnu upotrebu.

Prethodno je Ministarstvo odbrane Rusije potvrdilo da je brod, koji se modernizuje u brodogradilištu "Sevmaš", uspešno završio prvu fazu fabričkih plovidbenih ispitivanja i vratio se na dokove radi finalnih priprema, a predsednik upravnog odbora Ujedinjene brodograđevne korporacije (OSK) Andrej Kostin je na sastanku sa Vladimirom Putinom izjavio da će krstarica u najskorijem periodu biti zvanično uvedena u borbeni sastav Ratne mornarice.

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da će "Admiral Nahimov" postati najsavremenija krstarica u ruskoj floti, a zvanično je potvrđeno da će brod biti naoružan hipersoničnim raketama "Cirkon" i krstarećim raketama "Kalibar".

Pokrenuti atomski reaktori na brodu

Predsednik Pomorskog kolegijuma Nikolaj Patrušev potvrdio je da su na krstarici već pokrenuti atomski reaktori i da će brod uskoro služiti zajedno sa krstaricom "Petar Veliki", dok je generalni direktor brodogradilišta "Sevmaš" Mihail Budničenko naveo da će "Admiral Nahimov" postati flagman ruske mornarice.