NAJJAČI RUSKI BROD SE VRAĆA NA TEREN! Nuklearni gigant dobija "Cirkone" i "Kalibre" (VIDEO)
Teška atomska raketna krstarica "Admiral Nahimov" započela je završnu fazu testiranja nakon dugogodišnjeg remonta i duboke modernizacije, zvanično je saopštila pres-služba Severne flote Ruske Federacije.
Vest o izlasku ovog nuklearnog giganta na more objavljena je u sklopu obeležavanja Dana Severne flote, 1. juna, čime je potvrđeno da se ovaj brod prve ranga nalazi nadomak potpunog povratka u operativnu upotrebu.
Prethodno je Ministarstvo odbrane Rusije potvrdilo da je brod, koji se modernizuje u brodogradilištu "Sevmaš", uspešno završio prvu fazu fabričkih plovidbenih ispitivanja i vratio se na dokove radi finalnih priprema, a predsednik upravnog odbora Ujedinjene brodograđevne korporacije (OSK) Andrej Kostin je na sastanku sa Vladimirom Putinom izjavio da će krstarica u najskorijem periodu biti zvanično uvedena u borbeni sastav Ratne mornarice.
Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da će "Admiral Nahimov" postati najsavremenija krstarica u ruskoj floti, a zvanično je potvrđeno da će brod biti naoružan hipersoničnim raketama "Cirkon" i krstarećim raketama "Kalibar".
Pokrenuti atomski reaktori na brodu
Predsednik Pomorskog kolegijuma Nikolaj Patrušev potvrdio je da su na krstarici već pokrenuti atomski reaktori i da će brod uskoro služiti zajedno sa krstaricom "Petar Veliki", dok je generalni direktor brodogradilišta "Sevmaš" Mihail Budničenko naveo da će "Admiral Nahimov" postati flagman ruske mornarice.
Ovaj brod prve klase pripada sovjetskom projektu "Orlan", a od ukupno četiri izgrađene krstarice ove klase, u borbenoj gotovosti je trenutno samo "Petar Veliki", čija će modernizacija početi tek nakon što se "Admiral Nahimov" zvanično vrati u stroj.
