Jermenski premijer Nikol Pašinijan izjavio je da je odbacio predlog ruskog predsednika Vladimira Putina da se održi referendum o pristupanju Jermenije Evropskoj uniji (EU).

Dva šefa država razgovarala su danas telefonom, nedelju dana pre parlamentarnih izbora u Jermeniji.

Putin je prošle nedelje pozvao Jerevan da održi referendum "što je pre moguće", navodeći da je za Jermeniju nemoguće da pomiri članstvo u EU sa ostankom u Evroazijskoj ekonomskoj uniji (EAEU), koju predvodi Moskva.

Pašinijan je u video obraćanju, emitovanom danas na Fejsbuku, objasnio da bi bilo nelogično održati referendum, sve dok Jermenija zvanično ne podnese zahtev za članstvo u EU.

Jermenija i Rusija, koje dele vekove zajedničke istorije, tehnički su saveznici. Ali Jerevan kritikuje Moskvu što nije pomogla tokom rata sa Azerbejdžanom 2023. godine i sada traži naklonost EU i Sjedinjenih Američkih Država.

Jermenija je obustavila svoje učešće u regionalnom bezbednosnom paktu sa Rusijom. Jermenija je prošle godine usvojila zakon kojim je zvanično saopštila nameru da podnese zahtev za članstvo u EU, nastavljajući partnerstvo uspostavljeno 2017. godine.

To je omogućilo toj zemlji da bude domaćin evropskog samita u maju, a EU je to pozdravila kao korak napred u međusobnim odnosima. Sa svoje strane, Moskva sa sumnjom gleda na jermensko približavanje Briselu.

Kremlj je proteklog vikenda zvao svog ambasadora u Jermeniji na konsultacije, u vezi sa jačanjem veza između Jerevana i EU. Prema rečima Nikola Pašinijana, jermensko-ruski odnosi su trenutno - u fazi transformacije.

- Gradimo nove odnose sa Rusijom i uveren sam da ćemo uspeti, posebno zato što su naši odnosi sa Rusijom otvoreni i iskreni - rekao je premijer Jermenije.