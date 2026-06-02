Slušaj vest

Jermenski premijer Nikol Pašinijan izjavio je da je odbacio predlog ruskog predsednika Vladimira Putina da se održi referendum o pristupanju Jermenije Evropskoj uniji (EU).

Dva šefa država razgovarala su danas telefonom, nedelju dana pre parlamentarnih izbora u Jermeniji.

Putin je prošle nedelje pozvao Jerevan da održi referendum "što je pre moguće", navodeći da je za Jermeniju nemoguće da pomiri članstvo u EU sa ostankom u Evroazijskoj ekonomskoj uniji (EAEU), koju predvodi Moskva.

Nikol Pašinjan Foto: MAXIM SHEMETOV / POOL/REUTERS POOL, LAURENT GILLIERON/KEYSTONE, ALEXANDER VILF / HOST PHOTO AGENCY RIA NOVOSTI HANDOUT/HOST PHOTO AGENCY RIA NOVOSTI

Pašinijan je u video obraćanju, emitovanom danas na Fejsbuku, objasnio da bi bilo nelogično održati referendum, sve dok Jermenija zvanično ne podnese zahtev za članstvo u EU.

Jermenija i Rusija, koje dele vekove zajedničke istorije, tehnički su saveznici. Ali Jerevan kritikuje Moskvu što nije pomogla tokom rata sa Azerbejdžanom 2023. godine i sada traži naklonost EU i Sjedinjenih Američkih Država.

Vojna parada u Moskvi za Dan pobede - obraćanje Putina Foto: Youtube Printscreen

Jermenija je obustavila svoje učešće u regionalnom bezbednosnom paktu sa Rusijom. Jermenija je prošle godine usvojila zakon kojim je zvanično saopštila nameru da podnese zahtev za članstvo u EU, nastavljajući partnerstvo uspostavljeno 2017. godine.

To je omogućilo toj zemlji da bude domaćin evropskog samita u maju, a EU je to pozdravila kao korak napred u međusobnim odnosima. Sa svoje strane, Moskva sa sumnjom gleda na jermensko približavanje Briselu.

Nagorno-Karabah Foto: EPA / Azerbaijan Defence Ministry, EPA / Armenia Defence Ministry Press

Kremlj je proteklog vikenda zvao svog ambasadora u Jermeniji na konsultacije, u vezi sa jačanjem veza između Jerevana i EU. Prema rečima Nikola Pašinijana, jermensko-ruski odnosi su trenutno - u fazi transformacije.

- Gradimo nove odnose sa Rusijom i uveren sam da ćemo uspeti, posebno zato što su naši odnosi sa Rusijom otvoreni i iskreni - rekao je premijer Jermenije.

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustitePlanetaPAŠINJAN ODGOVORIO NA ULTIMATUM MOSKVE: Ostajemo u Evroazijskoj uniji, nećemo da glasamo o "teoretskom izboru" pre izbora!
dej01-ap-vladimir-smirnov.jpg
Planeta"PAZITE DA VAM SE NE DOGODI UKRAJINSKI SCENARIO!" Lukašenko poslao poruku Jermenima uoči izbora
Aleksandar Lukašenko Mjanmar
PlanetaPUTIN ZAPRETIO OVOJ ZEMLJI "UKRAJINSKIM SCENARIOM": "Prijateljskoj" državi uputio jezivo upozorenje! Zahuktava se na "MEKOM TRBUHU" Rusije
Vladimir Putin
PlanetaKREMLJ POSLAO UPOZORENJE JERMENIJI: Ukoliko uđete u EU, gubite sve ekonomske povlastice od Rusije
putin03 EPA Dmitri Lovetsky Pool.jpg