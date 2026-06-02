Osam osoba je povređeno u ruskom napadu dronovima na Černigovsku oblast u Ukrajini. Kako je saopštila Državna služba za vanredne situacije Ukrajine, među njima je troje dece.

Prema navodima spasilačkih službi, jedan od udara izazvao je požar u domu kulture u selu Snovske, u okrugu Korjukivka. U naselju Ripki, jedna kuća je oštećena.

Vatrogasci su saopštili da su brzo ugasili požare na industrijskim objektima, u stambenim zonama i na infrastrukturnim objektima, kao i na vozilima koja su bila zahvaćena vatrom, prenosi Ukrajinska pravda.