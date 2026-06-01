Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Prekid vatre između Irana i Sjedinjenih Američkih Država je nedvosmisleno prekid vatre na svim frontovima i treba da uključi Liban, izjavio je danas šef iranske diplomatije Abas Aragči.

"Njegovo kršenje na jednom frontu predstavlja kršenje na svim frontovima. SAD i Izrael su odgovorni za posledice svakog kršenja", napisao je Aragči na društvenoj mreži Iks (X).

S druge strane, Evropska unija (EU) je danas pozvala Izrael da poštuje teritorijalni integritet Libana.

Izrael mora da prekine svoju "vojnu eskalaciju" u Libanu i da poštuje njegov suverenitet i teritorijalni integritet, rekao je danas portparol EU Anvar El Anuni.

"Libanski narod je već pretrpeo ogromne teškoće. Nisu izabrali ovaj rat, koji nije njihov", dodao je portparol EU.