Slušaj vest

Iranje u potpunosti prekinuo komunikaciju sa Sjedinjenim Američkim Državama zbog izraelskih napada na Liban, objavila je iranska novinska agencija Tasnim.

Kako je objavljeno u izveštaju, situacija u Libanu bila je ključna za prekid vatre, koji je "sada prekršen na svim frontovima".

Izrael Liban Foto: AP/Hussein Malla, EPA/Wael Hamzeh, AP/Hassan Ammar, EPA str, AP/Baz Ratner

Tasnim prenosi stav iranskih zvaničnika koji kažu da zbog "zločina cionističkog režima u Libanu" neće biti nastavka dijaloga dok se ne ispune stavovi Irana i Hezbolaha.

- Zvaničnici zahtevaju zaustavljanje izraelske ofanzive i potpuno povlačenje s okupiranih područja - objavio je Tasnim.

Izraelska vojska i Hezbolah Foto: Majdi Mohammed/AP, ATEF SAFADI/EPA

Dodaje se da Iran sada kreće u "potpunu blokadu Ormuskog moreuza".

Teheran je prethodno dozvoljavao prolaz kroz ključne rute određenim brodovima, ali pod uslovima koje je diktirao Iran.

iranska vojska Foto: Shutterstock, EPA / Iranian Army

Takođe, kako prenosi Tasnim, moreuz Bab el Mandeb koji spaja Crveno more s Adenskim zalivom i Indijskim okeanom biće blokiran od strane "osovine otpora". Iran je saveznik s militantnom grupom Hutau Jemenu, koji se graniči s tom uskom tačkom.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlaneta"PREKID VATRE MORA DA UKLJUČI I LIBAN": Iran poslao jasnu poruku Amerikancima
Abas Aragči
PlanetaIRAN ISPALIO BALISTIČKE RAKETE NA AMERIČKU BAZU! Arapi gledali vatreni okršaj na nebu sa iranskim projektilima iznad Kuvajta
profimedia0845572522.jpg
PlanetaMAKRON NUDI POMOĆ ZA NUKLEARNE PREGOVORE AMERIKE I IRANA Francuski predsednik pohvalio Trampa zbog "odlučnih napora da se brzo postigne sporazum"
x03 EPA Adam Warzawa.jpg
PlanetaZAŠTO IRAN NE SME DA NAPLAĆUJE PROLAZ, A EGIPAT I PANAMA MOGU? Šta Ormuz razlikuje od Sueca i kako Rusija pravda "reketiranje" brodova na Severnom morskom putu
Ormuski moreuz nafta barel