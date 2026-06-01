Iranje u potpunosti prekinuo komunikaciju sa Sjedinjenim Američkim Državama zbog izraelskih napada na Liban, objavila je iranska novinska agencija Tasnim.

Kako je objavljeno u izveštaju, situacija u Libanu bila je ključna za prekid vatre, koji je "sada prekršen na svim frontovima".

Tasnim prenosi stav iranskih zvaničnika koji kažu da zbog "zločina cionističkog režima u Libanu" neće biti nastavka dijaloga dok se ne ispune stavovi Irana i Hezbolaha.

- Zvaničnici zahtevaju zaustavljanje izraelske ofanzive i potpuno povlačenje s okupiranih područja - objavio je Tasnim.

Dodaje se da Iran sada kreće u "potpunu blokadu Ormuskog moreuza".

Teheran je prethodno dozvoljavao prolaz kroz ključne rute određenim brodovima, ali pod uslovima koje je diktirao Iran.

